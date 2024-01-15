Решит проблемы на пути в ЕС. Кулеба заявил о необходимости альянса между Украиной и Польшей

"Я считаю, что то, о чем мы должны говорить, о чем мы должны уже начинать думать, это украинско-польский союз в рамках Европейского Союза. Потому что мы будем двумя очень сильными игроками. Мы сделаем Польшу сильнее, а Польша сделает нас сильнее" ", – сказал Кулеба.

По его мнению, Украине и Польше уже сейчас стоит задуматься о том, как в дальнейшем решать двусторонние проблемы на пути в Европейский Союз. Речь идет, в частности, о блокировании польскими фермерами границы с Украиной и экспортом украинского зерна.

"Чем глубже мы углубляемся в переговоры о вступлении, тем больше таких вопросов будет возникать с разных сторон. Поляки и украинцы должны не допускать перерастания таких ситуаций в проблемы и решать их быстро и дружественно, поскольку нам уже не удалось предотвратить их возникновение", - заявил министр.

Он также считает, что как Украине, так и Польше следует задуматься о том, что страны будут вместе делать в Европейском Союзе и какой будет общий вклад. Кулеба отметил, что после вступления Украины в ЕС вся Восточная Европа будет частью одного европейского политического проекта, за исключением Беларуси.

"Впервые в истории вся Европа от Лиссабона до Киева будет жить как одно целое. Украинцы и поляки будут частью этого крупного проекта и будут играть свою роль. Это тот вид стратегической дискуссии и партнерства, к которому, по моему мнению, мы должны стремиться", - сказал он. он.

Переговоры Украины о вступлении в ЕС

Европейская комиссия 8 ноября 2023 года рекомендовала Европейскому Совету начать переговоры о вступлении Украины в Европейский Союз. Глава ЕК Урсула фон дер Ляен отметила, что Киев выполнил 90% необходимых для старта переговоров реформ.

14 декабря в Брюсселе прошел саммит Евросовета, в ходе которого лидеры стран-членов сообщества одобрили начало переговоров о вступлении Украины и Молдовы в ЕС. Во время голосования премьер Венгрии Виктор Орбан покинул зал заседаний и не блокировал решение. Пойти на такой поступок заставил его канцлер Германии Олаф Шольц.

Блокада украинской границы

6 ноября польские перевозчики начали забастовки на границе с Украиной. Акцию планировали продлить до начала января 2024 года. Во время протеста были заблокированы ряда направлений, по которым выпускали и впускали не более одной фуры в час. Также позже был заблокирован и пункт пропуска "Медика – Шегини". Представители Польши, со своей стороны, планировали разблокировать границу до конца 2023 года.

24 декабря польские протестующие перестали блокировать КПП "Медика-Шегини" на период праздников, впрочем, уже 4 января возобновили "акцию". Все же 6 января было подписано соглашение, позволившее разблокировать КПП.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.