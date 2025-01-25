Решающий вклад Магучих: Украина поднялась в World Sports Rankings

Успехи отечественных атлетов в прошлом году отмечены ирландской спортивной консалтинговой компанией World Sports Rankings. В своем ежегодном Рейтинге стран в элитном спорте она отдала Украине 30-е место в мире.

World Sports Rankings - система ранжирования, оценивающая показатели спортсменов из каждой страны. Предпочтение отдают видам спорта, официально признанных Международным олимпийским комитетом. Но не только. Во внимание принимаются также другие виды, которые "имеют большую популярность и большое представительство".

Авторы рейтинга отмечают, что оценивают выступления в 114-ти видах спорта. За удачные выступления спортсменов в них странам начисляются очки.

В 2024-м главным фактором оценивания были достижения атлетов на Олимпийских играх в Париже. Там представители Украины завоевали 12 медалей: 3 золотые, 5 серебряных и 4 бронзовые.

Также во внимание принимали выступления на мировых, континентальных первенствах, крупнейших коммерческих соревнованиях. Отдельные баллы приносили мировые рекорды.

Поэтому, наибольшее количество баллов нашей стране принесла Ярослава Магучих. Она стала лучшей на Олимпиаде, победила на чемпионате Европы и в серии Бриллиантовой лиги и стала серебряным призером чемпионата мира в помещениях. Ну и конечно положила на весы свой уникальный мировой рекорд в женских прыжках в высоту (2,10 метра), который держался с 1987 года.

По сравнению с 2023 годом Украина поднялась в рейтинге на одну ступеньку. Свои списки World Sports Rankings составляет, начиная с 2014 года. Именно в первой версии рейтинга зафиксирован лучший результат Украины - 20-е место в мире. Затем был существенный регресс - до 34-й строчки по итогам 2017 и 2018 годов. А за последние годы отечественный спорт хоть и медленно, но прогрессирует.

Десять первых строчек в рейтинге World Sports Rankings 2024 заняли:

США Франция Великобритания Италия Япония Китай Испания Германия Австралия Бразилия

...30. Украина