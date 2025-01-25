Вирішальний внесок Магучіх: Україна піднялася в World Sports Rankings

Успіхи вітчизняних атлетів у минулому році відзначені ірландською спортивною консалтинговою компанією World Sports Rankings. У своєму щорічному Рейтингу країн у елітному спорті вона віддала України 30-те місце в світі.

World Sports Rankings – система ранжування, що оцінює показники спортсменів з кожної країни. Перевагу віддають видам спорту, офіційно визнаних Міжнародним олімпійським комітетом. Але не тільки. До уваги беруться також інші види, що "мають велику популярність та велике представництво".

Автори рейтингу зазначають, що оцінюють виступи у 114-ти видах спорту. За вдалі виступи спортсменів у них країнам нараховуються очки.

У 2024-му головним фактором оцінювання були здобутки атлетів на Олімпійських іграх у Парижі. Там представники України вибороли 12 медалей: 3 золоті, 5 срібних та 4 бронзові.

Також до уваги брали виступи на світових, континентальних першостях, найбільших комерційних змаганнях. Окремі бали приносили світові рекорди.

Тож, найбільшу кількість балів нашій країні принесла Ярослава Магучіх. Вона стала найкращою на Олімпіаді, перемогла на чемпіонаті Європи та у серії Діамантової ліги та стала срібною призеркою чемпіонату світу в приміщеннях. Ну й звичайно поклала на ваги свій унікальний світовий рекорд у жіночих стрибках у висоту (2,10 метри), який тримався з 1987 року.

У порівнянні з 2023 роком Україна піднялася в рейтингу на одну сходинку. Свої списки World Sports Rankings складає, починаючи з 2014 року. Саме в першій версії рейтингу зафіксований найкращий результат України – 20-те місце в світі. Потім був суттєвий регрес – до 34-ї сходинки за підсумками 2017 та 2018 років. А за останні роки вітчизняний спорт хоч і поволі, але прогресує.

Десять перших сходинок у рейтингу World Sports Rankings 2024 посіли:

США Франція Велика Британія Італія Японія Китай Іспанія Німеччина Австралія Бразилія

…30. Україна