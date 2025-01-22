Australian Open 2025: сколько заработали Свитолина, Костюк и другие украинки на кортах Мельбурна

Девять украинских теннисисток приняли участие в Открытом чемпионате Австралии-2025. Вместе они наработали на сумму более миллиона долларов призовых.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт Ассоциации теннисистов-профессионалов .

Перед стартом первого мэйджора сезона организаторы турнира в Мельбурне сообщили, что призовой фонд Australian Open 2025 будет рекордным и суммарно составит 96,5 млн австралийских долларов (примерно - 60 млн долларов США). Это почти на 12% больше, чем в 2024 году.

Победители мужского и женского одиночных разрядов получат в этом году по 3,5 млн австралийских долларов (2,2 млн долларов США) каждый. Призовые также были увеличены на всех стадиях турнира.

В целом за последние десять лет размер призового фонда соревнования вырос на 119%. В 2015-м он составлял 44 млн австралийских долларов.

Девять представительниц Украины на кортах Мельбурна показали разные результаты. Поэтому и их призовые существенно отличаются.

Наибольшую сумму получит Элина Свитолина. За выход в четвертьфинал она заработала 413,2 тысяч долларов.

Марта Костюк, которая вышла в третий круг в одиночном разряде и в четвертьфинал в парном, в сумме наработала на 224,3 тысячи.

Даяна Ястремская за выступление в третьем круге заработала 180,2 тысячи.

Ангелина Калинина, проигравшая в первом раунде одиночного разряда и втором - парного, суммарно заработала 94,5 тысяч.

Юлия Стародубцева и Дарья Снигур за выступления в первом круге получат по 82 тысячи.

Людмила и Надежда Киченок, которые дошли до третьего круга парного разряда, пополнили банковские счета на сумму 27,7 тысяч каждая.

Анастасия Соболева, проигравшая на старте квалификации, заработала меньше всех из украинок - 22 тысячи долларов.