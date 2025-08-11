Решающая неделя? Как идет подготовка к встрече Трампа с Путиным на Аляске

Главное:

Чего ожидают от встречи США и Россия?

Как происходит подготовка к саммиту?

Какие вопросы планируются к обсуждению и есть ли шансы на прогресс?

Как готовят встречу

Подготовка к встрече Трампа и Путина началась после очередного визита спецпредставителя президента США Стивена Уиткоффа в Москву 6 августа. На ней американский чиновник обсудил с Путиным перспективы окончания российско-украинской войны. Трамп назвал переговоры "продуктивными".

Среди возможных мест встречи в западных медиа фигурировали Рим, Будапешт, Минск Объединенные Арабские Эмираты, но в конце концов стороны выбрали Аляску – американский штат в арктических широтах у берегов РФ, который когда-то был частью Российской империи.

"Россия и США – близкие соседи, поэтому вполне логично, что саммит лидеров состоится на Аляске", – заявил помощник президента России Юрий Ушаков.

На Аляске есть несколько городов, которые могут служить площадкой для встречи: столица штата Джуно, а также крупнейший город – Анкоридж. Какой из них примет саммит, станет известно позже.

Что именно сыграло ключевую роль в выборе для переговоров именно Аляски, неизвестно. Однако, очевидно, что во внимание принимали несколько факторов.

Первый – логистический. Трампу не нужно будет совершать долгий перелет через океан в Европу. Путину добираться до Аляски несколько дольше, однако американский штат все равно находится рядом с Россией.

Второй фактор – фактор безопасности. Штаты не признают Римский статут о создании Международного уголовного суда, который выдал ордер на арест Путина. Поэтому на Аляске российскому диктатору ничего не угрожает.

Повестка дня встречи

Саммит на Аляске будет первой личной встречей Путина с президентом США с 2021 года – когда российский диктатор встречался с Джо Байденом в Швейцарии, за восемь месяцев до полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Ожидается, что Трамп и Путин во время саммита сосредоточатся на обсуждении вариантов урегулирования российско-украинской войны. Впрочем, конкретные детали пока что только нарабатываются.

Ранее Трамп отметил, что для достижения мира Зеленскому придется "что-то подписать". По его словам, планируется обмен территориями, который якобы будет выгодным для обеих сторон. Однако этот "обмен" с Россией будет касаться исключительно украинских земель.

Зеленский в ответ подчеркнул, что все партнеры должны осознавать, что означает достойный мир, и что именно Россия должна прекратить войну.

"Ответ на украинский территориальный вопрос уже в Конституции Украины. Отступать от этого никто не будет и не сможет. Дарить свою землю оккупанту украинцы не будут", – заявил Зеленский.

Ряд американских и европейских медиа сообщает о различных форматах возможного обмена территориями, однако разделить российские вбросы, американское зондирование общественного мнения или просто попытки поспекулировать на этой теме нет возможности. Поэтому очень вероятно, что конкретные детали будут обсуждать и сводить к "общему знаменателю" непосредственно на Аляске.

Кроме того, Россия хотела бы расширить круг тем для разговора с Трампом. Так, российский переговорщик Кирилл Дмитриев в соцсети X предложил США и России "сотрудничать над вопросами окружающей среды, инфраструктуры и энергетики в Арктике и за ее пределами".

Ничего об Украине без Украины

NBC News сообщает, что США рассматривают возможность пригласить на Аляску также президента Украины Владимира Зеленского. По словам американского чиновника и трех человек, знакомых с внутренними дискуссиями, такая опция "обсуждается", однако визит еще не утвержден, и не понятно, приедет ли Зеленский в конце концов на Аляску для встреч.

"Президент (Трамп - ред.) остается открытым к трехстороннему саммиту с обоими лидерами. Сейчас Белый дом сосредотачивается на планировании двусторонней встречи, о которой попросил президент Путин", – отметил источник NBC News.

В контексте встречи Трампа с Путиным для Украины ключевой остается задача – донести до США мысль, что Россия, судя по риторике российских спикеров, вернулась к своей предыдущей тактике затягивания времени и выдвижения Украине заведомо нереалистичных условий. Соответственно, в отношении Кремля нужно и в дальнейшем применять давление.

Контакты между Украиной, Европой и США в этом контексте продолжаются. В частности, на выходных в Лондоне состоялась встреча с участием вице-президента США Джей Ди Венса, министра иностранных дел Великобритании Дэвид Ламми, секретаря СНБО Украины Рустема Умерова и главы Офиса президента Украины Андрея Ермака. На встрече также присутствовали представители по безопасности Франции, Германии, Италии, Финляндии и Польши.

Согласно анонсам, консультации между США, Украиной и Европой, а также подготовка к встрече с Путиным продлится всю неделю. Как и поиск аргументов в пользу давления на Кремль, если встреча на Аляске ничем не завершится. А пока что это один из вероятных сценариев.