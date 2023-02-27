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Британия и ЕС достигли соглашения в рамках Brexit по торговле с Северной Ирландией, - Sky News

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Понедельник 27 февраля 2023 17:04
Британия и ЕС достигли соглашения в рамках Brexit по торговле с Северной Ирландией, - Sky News Фото: премьер-министр Великобритании Риши Сунак (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак и президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен достигли соглашения о правилах торговли с Северной Ирландией.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.

"Великобритания и Европейский Союз договорились о новом соглашении о торговых отношениях Северной Ирландии после Brexit", - говорится в материале.

Bloomberg сообщает, что это соглашение направлено на облегчение торговых потоков между Великобританией и Северной Ирландией и устранение крупнейшего пережитка Brexit через три года после того, как Великобритания вышла из ЕС.

Напомним, что Североирландский протокол является частью соглашения о торговле между Британией и ЕС после Brexit и регулирует товародвижение в регионе с учетом его исторической специфики.

Соглашение Страстной пятницы 1998 года, положившей конец многолетнему конфликту в Северной Ирландии, предусматривало "прозрачную" границу между двумя частями острова. После Brexit и выхода Британии из единого рынка встал вопрос о том, как проводить таможенные проверки товаров для выполнения этого условия. Таможенную границу решили сместить в порты Северной Ирландии, а сам регион оставить на едином рынке ЕС. Но это нарушило торговлю между Северной Ирландией и Великобританией.

Это привело к глубокому политическому кризису в Северной Ирландии.

Напомним, что премьер-министр Британии Риши Сунак в частном порядке попросил чиновников и официальных лиц разработать планы возобновления отношений Великобритании с Европейским союзом. Это происходит после многих лет напряженности из-за Brexit.

Ранее РБК-Украина сообщало, что Британское правительство обдумывает экономические связи с Евросоюзом в швейцарском стиле, которые помогут наладить "беспрепятственную" торговлю со странами ЕС впервые после Brexit.

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Великобритания Brexit Евросоюз Северная Ирландия
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