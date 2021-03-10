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Штаб Тіхановської представив проект нової Конституції Білорусі

Новость на русском → Мінськ, Середа 10 березня 2021 19:09
Штаб Тіхановської представив проект нової Конституції Білорусі Фото: Світлана Тихановская (GettyImages)
Автор: Андрій Козловський

Штаб білоруської опозиціонерки Світлани Тихановской представив проект нової Конституції Білорусі. Там хочуть зробити перехід від президентської форми правління до парламентської.

Про це повідомляє Nexta.

За новим проектом штабу, парламент буде затверджувати уряд, призначати прем'єр-міністра і приймати закони. У той час як президенту відводиться виключно представницька роль.

У проекті зазначені та інші важливі статті:

  • президент не може бути обраний більш ніж на 2 терміни (1 - 5 років);
  • зміниться підхід до місцевого самоврядування: керівників виконкомів обиратимуть депутати, обрані жителями відповідних районів;
  • створення незалежної судової системи та Національної ради правосуддя;
  • незалежність Національного банку від уряду;
  • дві державні мови з поступовим розширенням сфери використання білоруської;
  • БЧБ - державний прапор;
  • "Погоня" - державний герб;
  • збереження безкоштовної освіти та медицини в держустановах;
  • заборона смертної кари.

Нагадаємо, Світлана Тихановская вважає, що Олександр Лукашенко буде змушений піти у відставку у найближчі місяці. На її думку, до відставки Лукашенко неминуче призведе зростаючий тиск на його режим з боку ЄС і США.

Також раніше Світлана Тихановская зробила важливу заяву. За її словами, опозиція "втратила вулиці".

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