Штаб Тіхановської представив проект нової Конституції Білорусі

Штаб білоруської опозиціонерки Світлани Тихановской представив проект нової Конституції Білорусі. Там хочуть зробити перехід від президентської форми правління до парламентської.

Про це повідомляє Nexta.

За новим проектом штабу, парламент буде затверджувати уряд, призначати прем'єр-міністра і приймати закони. У той час як президенту відводиться виключно представницька роль.

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