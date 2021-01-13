У США вперше за майже 70 років привели у виконання страту жінки

Фото: суддівський молоток (riohondo edu)

У США привели у виконання першу за 67 років страту жінки. У в'язниці у Терре-Хот, штат Індіана, ввели смертельну ін'єкцію Лізі Монгомері.

Про це повідомляє BBC.

Монгомері була оголошена мертвою в 1:31 (8:31 за Києвом - ред). Перед виконанням вироку жінка відмовилася від останнього слова. При цьому її адвокат Келлі Генрі заявила, що всім, хто брав участь у страті, "має бути соромно".

"Уряд ні перед чим не зупинявся у своєму завзятті вбити цю пошкоджену і божевільну жінку. Кара Лізи Монтгомері була далека від правосуддя", - сказала адвокат.

Лізу Монгомері визнали винною особливо жорстоке вбивство вагітної жінки в 2004 році. Кара Монгомері відкладався двічі через пандемію коронавірусу.

Фото: Ліза Монгомері (bigwnews.com)

Нагадаємо, у понеділок, 12 січня, суд відстрочив страту Монгомері за кілька годин до введення ін'єкції. Суддя вирішив, що жінка не може підлягати страти з-за психічного стану, так як не може зрозуміти, чому її вирішили стратити.

Адвокати зазначали, що у підзахисної пошкодження головного мозку і важке психічне захворювання, яке ускладнилося сексуальними тортурами, яким вона піддавалася в дитинстві з боку опікунів.

Раніше РБК-Україна писало, що влада США вперше після скасування 17-річного мораторію на смертну кару привели у виконання смертний вирок стосовно афроамериканця.