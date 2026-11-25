Выпускает оружие для Украины: Интерпол отказался расследовать поджог фирмы в Польше
Интерпол отказался расследовать поджог завода WB Electronics в Польше, где производят компоненты для беспилотников. Считается, что за поджогом стоят два гражданина Сербии.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на RMF24 .
Сообщается, что они устроили пожар на заводе по производству беспилотников в Скаржиско-Каменной. Инцидент произошел в конце августа этого года. Прокуратура проводит расследование, квалифицируя событие как диверсию, совершенное в интересах иностранной разведки.
Подозреваемым предъявлены обвинения в участии в организованной преступной группировке, действовавшей в интересах иностранной разведки с целью совершения преступлений террористического характера.
Следователи установили, что пожар на предприятии в Скаржиско-Каменной был вызван использованием воспламеняющегося вещества. На кадрах из камер видеонаблюдения виден человек в маске, находившийся на территории предприятия.
После инцидента иностранцы покинули Польшу. С конца августа их разыскивают, однако пока безрезультатно. Сначала суд в Кельце выдал против них Европейский ордер на арест, а впоследствии суд в Кракове объявил их в розыск.
Польские правоохранительные органы пытаются добиться объявления этих двух человек в розыск через систему Интерпола посредством "красного сообщения". Однако, как выяснилось, международная организация, объединяющая полицейские службы 195 стран, отказалась выдать сообщения гражданам Сербии.
В своем обосновании Интерпол отмечает, что внесение сербских граждан в международный розыск поставило бы под угрозу нейтралитет организации.
В Интерполе объясняют, что речь идет о поджоге завода по производству компонентов для беспилотников - предприятия, поставляющего дроны в Украину. Организация утверждает, что из-за войны невозможно гарантировать беспристрастность обвинений.
Ранее сообщалось, что в августе 2026 годагорел завод НРК Milrem Robotics в Таллинне, производящий НРК TheMIS в частности для Украины . Эстония считает это поджогом, организованным по заказу российских спецслужб.