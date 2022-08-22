ua ru
Пн, 22 серпня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

"Зливали" позиції HIMARS в Донецькій області. СБУ затримала двох ворожих агентів

Новость на русском →
Донецьк, Понеділок 22 серпня 2022 11:41
"Зливали" позиції HIMARS в Донецькій області. СБУ затримала двох ворожих агентів Фото: СБУ затримала двох ворожих агентів, які зливали ворогу позиції HIMARS (ssu.gov.ua)
Автор: Руслан Гаращенко

Служба безпеки затримала двох жителів Донецької області, які допомагали окупантам вести бойові дії. Зокрема, зрадники "зливали" інформацію про розташування РСЗВ HIMARS.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СБУ.

"Зловмисники розвідували і передавали окупантам точні координати місць дислокації особового складу і техніки ЗСУ, в тому числі бойових позицій реактивних артилерійських систем HIMARS. Встановлено, що за їх наводкою агресори здійснили обстріл по водозабірній системі в місті Селидове", - розповіли у відомстві.

Фото: агенти РФ, які зливали інформацію про розташування HIMARS (ssu.gov.ua)

За даними слідства, отриману розвідінформацію зрадники передавали через одного з чиновників так званої "народної міліції ДНР", надаючи йому фото з позначками об'єктів на електронних картах.

Слідчі СБУ повідомили обом зловмисникам про підозру. Суд вже обрав затриманим запобіжний захід у вигляді утримання під вартою.

Нагадаємо, раніше контррозвідка СБУ затримала агентів РФ, які намагалися влаштуватися в підрозділи ЗСУ. Зрадниками виявилися двоє жителів Вишгородського району.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Служба безпеки України предатели
NEWS
Загроза ударів і нові обмеження: як в Україні готуються до Дня Незалежності
Загроза ударів і нові обмеження: як в Україні готуються до Дня Незалежності
DAILY
Що відбувається в опозиції і хто може скласти конкуренцію владі
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Що відбувається в опозиції і хто може скласти конкуренцію владі