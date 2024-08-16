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Оправдывал российскую агрессию. В Черкасской области разоблачен клирик УПЦ МП

Пятница 16 августа 2024 16:13
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Оправдывал российскую агрессию. В Черкасской области разоблачен клирик УПЦ МП Иллюстративное изображение (ssu.gov.ua)
Автор: Сергей Пышкин

В Черкасской области разоблачили клирика епархии Украинской православной церкви (Московского патриархата) на оправдании военных преступлений российских оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Службу безопасности Украины (СБУ).

Что произошло

Разоблачен настоятель одного из храмов Корсунь-Шевченковского благочиния. Согласно данным следствия, он распространял видео среди жителей общины с призывами не участвовать в сопротивлении российской агрессии и покинуть страну. В частности он рассылал видеоролики в которых оправдывал военные преступления россиян, а также пытался дискредитировать высшее военно-политическое руководство Украины.

"Таким образом фигурант расшатывал общественно-политическую обстановку в регионе в пользу страны-агрессора", - пишет СБУ.

Что угрожает

Клирику было сообщено о подозрении по ч. 2 и ч. 3 ст. 436-2 Уголовного кодекса Украины - оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии России против Украины, глорификация ее участников.

Ему грозит 8 лет тюрьмы.

Следствие продолжается.

Запрет РПЦ и связанных с ним религиозных организаций

В прошлом году Верховная Рада проголосовала за законопроект №8371 о запрете религиозных организаций, имеющих связи с Российской Федерацией в рамках первого чтения. Позже Комитет рекомендовал парламенту поддержать законопроект во втором чтении, соответственно.

Вероятно, Рада рассмотрит законопроект уже на следующей неделе.

С начала полномасштабной войны в Украине были начаты уголовные производства против более 100 священнослужителей.

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Служба безопасности Украины
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