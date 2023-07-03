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Оправдывал агрессию РФ. Послушник УПЦ МП получил 5 лет заключения

Фото: послушник УПЦ МП получил 5 лет заключения, он оправдывал агрессию РФ (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Послушник Почаевской Успенской лавры оправдывал вооруженную агрессию РФ против Украины и прославлял оккупантов. Его приговорили к пяти годам заключения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Службы безопасности Украины.

По данным следствия, до начала полномасштабного вторжения в РФ он работал на хозяйственном дворе религиозного учреждения и скрывал свои прокремлевские взгляды.

Впрочем, после 24 февраля 2022 года фигурант начал активно распространять нарративы российской пропаганды через собственные профили в запрещенных соцсетях "Одноклассники" и "Вконтакте". Там злоумышленник восхвалял высшее военно-политическое руководство РФ и дискредитировал украинских защитников.

Во время обыска в келье послушника были обнаружены мобильные телефоны, которые он использовал для публикации деструктивного контента. Инициированная СБУ экспертиза подтвердила факты его подрывной деятельности в пользу страны-агрессора.

На основании собранных доказательств суд признал злоумышленника виновным по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

  • ч. 3 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерным, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников);
  • ч. 1 ст. 111-1 (коллаборационная деятельность).

Послушнику УПЦ МП назначено наказание в виде лишения свободы сроком на пять лет с конфискацией имущества и лишением права занимать должности в правоохранительных органах Украины, органах государственной власти, органах местного самоуправления и в органах, оказывающих публичные услуги сроком на 15 лет.

Деятельность УПЦ МП в Украине

В декабре 2022 года правоохранители провели ряд обысков на территории храмов УПЦ Московского патриархата в разных областях Украины и нашли доказательства, свидетельствующие о сотрудничестве с РФ.

После этого президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о запрещении в Украине религиозных организаций, связанных с центрами влияния в России. В ряде областей Украины запретили деятельность УПЦ МП и лишили их права пользоваться земельными участками.

Напомним, настоятеля Свято-Вознесенского мужского монастыря Черновицко-Буковинской Епархии Украинской православной церкви Московского патриархата подозревают в разжигании межрелигиозной розни.

Также СБУ сообщила о подозрении митрополиту и секретарю Овручско-Коростенской епархии Украинской православной церкви Московского патриархата в Житомирской области. Они производили и распространяли агитационные материалы, которые провоцировали религиозную рознь.

К тому же, недавно в Украине впервые вынесли приговор митрополиту УПЦ Московского патриархата.

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