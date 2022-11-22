Оправдывала действия России. Во Львовской области задержали поклонницу оккупантов
Жительница Львовской области публично оправдывала политику России по отношению к Украине. Правоохранители задержали женщину и объявили о подозрении.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу полиции Львовской области.
"Во время мониторинга соцсетей правоохранители обнаружили видео, на котором неизвестная женщина публично выражала антиукраинские позиции и оправдывала политику страны-агрессора против Украины", - говорится в сообщении.
Полицейские отмечают, что 58-летнюю жительницу города Сокаль удалось отыскать и объявили ей о подозрении в "преднамеренных действиях, направленных на разжигание национальной, региональной, расовой или религиозной вражды и ненависти, на унижение национальной чести и достоинства".
Ей грозит ограничение свободы сроком до пяти лет.
Напомним, что в Херсоне сотрудники Службы безопасности Украины задержали коллаборанта, который "собирал голоса" для "референдума" оккупантов.
Также сотрудники Службы безопасности Украины задержали помощника "министра МВД "ЛНР" с позывным "Сотым", который в 2014 году принимал участие в боевых действиях против украинских военных на востоке нашего государства.
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