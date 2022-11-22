Оправдывала действия России. Во Львовской области задержали поклонницу оккупантов

Жительница Львовской области публично оправдывала политику России по отношению к Украине. Правоохранители задержали женщину и объявили о подозрении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу полиции Львовской области.

"Во время мониторинга соцсетей правоохранители обнаружили видео, на котором неизвестная женщина публично выражала антиукраинские позиции и оправдывала политику страны-агрессора против Украины", - говорится в сообщении.

Полицейские отмечают, что 58-летнюю жительницу города Сокаль удалось отыскать и объявили ей о подозрении в "преднамеренных действиях, направленных на разжигание национальной, региональной, расовой или религиозной вражды и ненависти, на унижение национальной чести и достоинства".

Ей грозит ограничение свободы сроком до пяти лет.