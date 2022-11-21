Под Киевом задержали помощника "министра МВД ЛНР", который захватывал управление СБУ

Сотрудники Службы безопасности Украины задержали помощника "министра МВД ЛНР" с позывным "Сотый", который в 2014 году принимал участие в боевых действиях против украинских военных на востоке нашего государства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Отмечается, что бывший главарь боевиков задержан в Киевской области. После событий 2014 года он скрывался от правосудия, в частности, во временно оккупированных районах Украины.

Так, злоумышленник входил в руководящий состав оккупационной администрации захваченного Луганска и находился на прямой связи с кадровыми сотрудниками спецслужб РФ.

Именно под их "протекцией" мужчину назначили "помощником министра МВД ЛНР" и командиром штурмового подразделения "специального отряда быстрого реагирования" (более известного как "филиал" российского СОБР).

Во время пребывания на должностях, злоумышленник координировал преступные действия с представителями центральных подразделений спецслужб РФ. С этой целью он регулярно встречался с ними на территории Крыма.

В частности, для выполнения вражеских задач в 2014 году мужчина командовал группами боевиков во время захвата админздания луганского управления Службы безопасности. Он также собирал персональные данные сотрудников СБУ в Донецкой и Луганской областях. Полученные сведения планировалось передать стране-агрессору для подготовки диверсий против украинских бойцов.

Кроме того, мужчина создал разветвленную сеть вражеских информаторов, уведомлявших его о местах дислокации и перемещения подразделений АТО на востоке Украины.

О полученных сведениях докладывал российским кураторам и бывшим вожакам боевиков, среди них:

"глава парламента ЛНР" Алексей Карякин,

"министр МВД ЛНР" Игорь Корнет,

"военный комендант" оккупированного Луганска Сергей Грачев с позывным "Грач".

Следователи также зафиксировали факты передачи агрессору закрытых данных о движении колонн с военной техникой сил АТО в районах Северодонецка, Лисичанска и Сватового. Полученные сведения россияне использовали для подготовки "засад" и обстрела украинских военных.

Боевик также осуществлял охрану российских граждан, приехавших в 2014 году в Луганскую и Донецкую область для проведения псевдореферендумов, в результате которых были провозглашены "ЛНР" и "ДНР".

Следователи СБУ сообщила задержанному о подозрении по ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации) Уголовного кодекса. Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей. Санкция статьи предусматривает наказание до 15 лет тюрьмы.