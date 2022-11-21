ua ru
Пн, 21 ноября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Под Киевом задержали помощника "министра МВД ЛНР", который захватывал управление СБУ

Новина українською →
Понедельник 21 ноября 2022 14:22
Под Киевом задержали помощника "министра МВД ЛНР", который захватывал управление СБУ Фото: СБУ задержала помощника "министра МВД ЛНР", который захватывал управление СБУ (ssu.gov.ua)
Автор: Елизавета Драбкина

Сотрудники Службы безопасности Украины задержали помощника "министра МВД ЛНР" с позывным "Сотый", который в 2014 году принимал участие в боевых действиях против украинских военных на востоке нашего государства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Отмечается, что бывший главарь боевиков задержан в Киевской области. После событий 2014 года он скрывался от правосудия, в частности, во временно оккупированных районах Украины.

Так, злоумышленник входил в руководящий состав оккупационной администрации захваченного Луганска и находился на прямой связи с кадровыми сотрудниками спецслужб РФ.

Именно под их "протекцией" мужчину назначили "помощником министра МВД ЛНР" и командиром штурмового подразделения "специального отряда быстрого реагирования" (более известного как "филиал" российского СОБР).

Во время пребывания на должностях, злоумышленник координировал преступные действия с представителями центральных подразделений спецслужб РФ. С этой целью он регулярно встречался с ними на территории Крыма.

В частности, для выполнения вражеских задач в 2014 году мужчина командовал группами боевиков во время захвата админздания луганского управления Службы безопасности. Он также собирал персональные данные сотрудников СБУ в Донецкой и Луганской областях. Полученные сведения планировалось передать стране-агрессору для подготовки диверсий против украинских бойцов.

Кроме того, мужчина создал разветвленную сеть вражеских информаторов, уведомлявших его о местах дислокации и перемещения подразделений АТО на востоке Украины.

О полученных сведениях докладывал российским кураторам и бывшим вожакам боевиков, среди них:

  • "глава парламента ЛНР" Алексей Карякин,
  • "министр МВД ЛНР" Игорь Корнет,
  • "военный комендант" оккупированного Луганска Сергей Грачев с позывным "Грач".

Следователи также зафиксировали факты передачи агрессору закрытых данных о движении колонн с военной техникой сил АТО в районах Северодонецка, Лисичанска и Сватового. Полученные сведения россияне использовали для подготовки "засад" и обстрела украинских военных.

Боевик также осуществлял охрану российских граждан, приехавших в 2014 году в Луганскую и Донецкую область для проведения псевдореферендумов, в результате которых были провозглашены "ЛНР" и "ДНР".

Следователи СБУ сообщила задержанному о подозрении по ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации) Уголовного кодекса. Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей. Санкция статьи предусматривает наказание до 15 лет тюрьмы.

Напомним, суд приговорил еще 10 боевиков так называемых "ЛНР" и "ДНР" к тюремному заключению. Они получили от 13 до 15 лет лишения свободы.

Кроме того, бывший охранник экс-вожака "ЛНР" Игоря Плотницкого получил до 6,5 лет тюрьмы.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Служба безопасности Украины Луганск ЛНР
NEWS
Будет хорошей новостью. В ВСУ отреагировали на заявление Израиля о поставках оружия Украине
Будет хорошей новостью. В ВСУ отреагировали на заявление Израиля о поставках оружия Украине
DAILY
"Главное, что без русских". Как Херсон ждал освобождения и почему в городе стало легче дышать
Юлия Акимова, Виталий Носач "Главное, что без русских". Как Херсон ждал освобождения и почему в городе стало легче дышать