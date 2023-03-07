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Оправдывает поддержку РФ. В МИД резко отреагировали на вбросы Лукашенко

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Киев, Вторник 07 марта 2023 16:54
Оправдывает поддержку РФ. В МИД резко отреагировали на вбросы Лукашенко Фото: Олег Николенко, спикер МИД Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Все обвинения белорусского диктатора Александра Лукашенко являются инсинуациями. Он хочет оправдать поддержку России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера МИД Украины Олега Николенко в Facebook.

"Категорически отвергаем инсинуации Александра Лукашенко о якобы причастности украинской стороны к событиям на аэродроме "Мачулищи".Очевидно, что это очередная попытка создать искусственную угрозу со стороны Украины ради оправдания своей поддержки агрессии России", - подчеркнул он.

Николенко напомнил, что угрозу нужно искать не в Украине, которая борется за свою свободу. Она лежит в России, которая пытается еще больше втянуть Беларусь в войну и полностью лишить ее суверенитета.

"Александр Лукашенко также разрешил себе грубый персональный выпад в адрес президента Украины (Владимира Зеленского ред.). Этот акт бессилия оставим без ответа", - добавил спикер МИД.

Что сказал Лукашенко

Диктатор сегодня, 7 марта, впервые прокомментировал атаку партизан на российский разведывательный самолет А-50, который находился на аэродроме "Мачулищи". Он обвинил в ударе "украинского диверсанта".

Также Лукашенко назвал Зеленского "гнидой", поскольку якобы эта "операция не могла состояться без согласования с президентом Украины".

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