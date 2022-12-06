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Не оправдали ожидания Кремля. Резников прогнозирует новую чистку в командовании войск РФ

Фото: Алексей Резников, министр обороны Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

Командование российской армии не оправдало ожидания Кремля на войне против Украины. Поэтому, скорее всего, его заменят.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра обороны Украины Алексея Резникова в эфире национального телемарафона.

"Я думаю, они будут искать свою очередную тактику. Я думаю, у них будет очередная замена их командования, которое снова не оправдало ожидания Кремля", - заявил министр.

По словам Резникова, Россия должна искать новые решения и, вероятно, изменит командование российских оккупантов. В настоящее время их возглавляет генерал Сергей Суровикин.

Министр заверил, что Украина и вооруженные силы переживут и победят армию захватчиков. Эта история для них завершится только поражением.

Напомним, что новый командующий российской армией в Украине генерал Сергей Суровикин получит мало ресурсов для достижения поставленных перед ним политических целей.

Российские войска под командованием недавно назначенного генерала Сергея Суровикина действуют более эффективно. Но российская армия расколота из-за плохого руководства на более низком уровне.

По данным британской разведки российским войскам необходимо продемонстрировать хоть какой-то успех в войне против Украины. Поэтому они настойчиво пытаются взять Бахмут силами ЧВК "Вагнера" и заключенных из тюрем.

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