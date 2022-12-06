Не оправдали ожидания Кремля. Резников прогнозирует новую чистку в командовании войск РФ

"Я думаю, они будут искать свою очередную тактику. Я думаю, у них будет очередная замена их командования, которое снова не оправдало ожидания Кремля", - заявил министр.

По словам Резникова, Россия должна искать новые решения и, вероятно, изменит командование российских оккупантов. В настоящее время их возглавляет генерал Сергей Суровикин.

Министр заверил, что Украина и вооруженные силы переживут и победят армию захватчиков. Эта история для них завершится только поражением.