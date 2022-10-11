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Новый командующий армией РФ в Украине вряд ли достигнет поставленных целей, - британская разведка

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Украина, Вторник 11 октября 2022 08:33
Новый командующий армией РФ в Украине вряд ли достигнет поставленных целей, - британская разведка Фото: генерал Сергей Суровикин (function.mil.ru)
Автор: Александр Белоус

Новый командующий российской армией в Украине генерал Сергей Суровикин получит мало ресурсов для достижения политических целей, поставленных перед ним.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Великобритании в Twitter.

Как отмечается в сводке, 8 октября 2022 года Министерство обороны России (МО) объявило о назначении генерала Сергея Суровикина главнокомандующим Объединенной группировкой войск, проводящей "специальную военную операцию" в Украине. Ранее Суровикин командовал Воздушно-космическими силами России, а совсем недавно - Южной группировкой войск в Украине.

По данным британской разведки, на протяжении большей части операции России, вероятно, не хватало одного уполномоченного полевого командира. Генерал Александр Дворников, вероятно, занимал эту должность в период с апреля по август 2022 года, но неясно, был ли он в состоянии эффективно осуществлять контроль над часто разрозненными и конкурирующими группировками сил.

"Назначение Суровикина, вероятно, отражает усилия российского сообщества национальной безопасности по улучшению проведения операции. Однако ему, вероятно, придется конкурировать со все более фракционным российским Минобороны, у которого мало ресурсов для достижения политических целей, поставленных перед ним в Украине", - считают в Минобороны Британии.

Напомним, по данным британской разведки, российским войскам необходимо продемонстрировать хоть какой-то успех в войне против Украины. Поэтому они упорно пытаются взять Бахмут силами ЧВК "Вагнера" и выпущенных из тюрем заключенных.

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