Выплаты уменьшат до 400 евро: в Ирландии готовят новые ограничения для беженцев из Украины

Главное: Выплаты за предоставление жилья украинцам (ARP) уменьшат с 600 до 400 евро .

. Программу поддержки планируют полностью свернуть до марта 2027 года .

. Правительство постепенно отказывается от размещения украинцев в отелях ради туризма.

ради туризма. С 1 марта действуют ограничения: жилье с рынка аренды больше не может участвовать в программе.

действуют ограничения: жилье с рынка аренды больше не может участвовать в программе. Количество украинцев в госжилье упало втрое - с 60 до 19,2 тысячи человек.

Цель изменений - стимулировать самостоятельное проживание и разгрузить рынок аренды.

Выплаты уменьшат и постепенно отменят

Речь идет о программе Accommodation Recognition Payment (ARP) - ежемесячной необлагаемой выплате людям, которые размещают украинцев в своих домах.

В рамках плана правительства:

выплату уменьшат с 600 до 400 евро в месяц;

в месяц; саму программу продлят до марта 2027 года ;

; в то же время ее постепенно будут сворачивать.

В правительстве отмечают, что программа уже "приближается к завершению", а ее сокращение будет происходить постепенно.

Сколько людей охватывает программа

ARP ввели в 2022 году после начала полномасштабного вторжения России в Украину.

По состоянию на сейчас:

в рамках программы размещено около 42 тысяч украинцев ;

; используется более 23,5 тысячи объектов жилья ;

; ежемесячная стоимость программы составляет 14,5 млн евро.

Сначала выплата составляла 400 евро, в декабре 2022 года ее повысили до 800 евро, а затем уменьшили до 600 евро.

Почему меняют программу

Власти Ирландии объясняют изменения несколькими причинами:

необходимостью постепенного перехода украинцев к самостоятельному проживанию ;

; влиянием программы на рынок аренды жилья.

В частности, правительство считает, что выплаты могли стимулировать владельцев недвижимости отказываться от сдачи жилья в аренду в пользу участия в программе.

Также отмечается, что необлагаемый налогом характер выплат в некоторых случаях делал их выгоднее стандартной аренды.

Новые ограничения для жилья

С 1 марта действуют новые правила:

жилье, которое сдавалось в аренду до 2022 года, больше не может участвовать в программе;

выплаты сохраняются только для тех, кто предоставляет комнаты в собственном жилье или второе жилье, которое ранее не было на рынке аренды.

Отели планируют освободить

Отдельно правительство заявило о намерении постепенно отказаться от размещения украинцев в гостиницах, чтобы вернуть эти места туристическому сектору.

На данный момент:

действует 531 контракт на размещение украинцев (гостиницы, гостевые дома, B&B);

на размещение украинцев (гостиницы, гостевые дома, B&B); это около 22 450 мест.

Количество таких контрактов уже сокращается:

в 2026 году прекратили 25 контрактов;

прекратили 25 контрактов; в 2025 году - 195;

- 195; в 2024 году - 420.

Сколько украинцев остаются в госжилье

По данным правительства, сейчас:

около 19,2 тысяч украинцев проживают в государственном жилье;

проживают в государственном жилье; в ноябре 2023 года этот показатель достигал 60 тысяч.

Новоприбывшие украинцы получают временное размещение в государственных центрах сроком до 30 дней.