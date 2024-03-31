В Украине для переселенцев действуют льготные кредиты на жилье: как их получить

В Украине действуют законы, способствующие тому, чтобы переселенцы могли получить льготные кредиты на приобретение земельных участков, покупку и строительство жилья.

Что это значит и как получить такие кредиты переселенцам, в комментарии РБК-Україна рассказал Андрей Коваленко , юрист БФ "Право на захист".

Кто может получить льготные кредиты

Согласно статье 17 закона Украины "Об обеспечении прав и свобод внутренне перемещенных лиц", органы исполнительной власти и органы местного самоуправления вместе с государственными банковскими учреждениями формируют для внутренне перемещенных лиц региональные долгосрочные программы по льготному кредитованию (в том числе ипотечному) строительства или приобретения жилья.

Кабмин с Нацбанком разрабатывают правовые механизмы по рефинансированию расходов по строительству или возврату процентов по уплаченным кредитам переселенцам, которые из-за войны получили травмы или инвалидность, остались без кормильца, или без должной опеки: дети-сироты, одинокие родители и пенсионеры.

Если переселенцу выделяют благотворительную помощь на строительство или покупку жилья, такие средства не облагаются подоходным налогом и налогом на добавленную стоимость.

Как ВПЛ получить кредит по программе есть

В прошлом году в Украине заработала программа єОселя (льготное ипотечное кредитование для отдельных категорий граждан Украины). Участниками такой программы могут стать в том числе и ВПЛ.

Фото: Под льготные категории подпадают оставшиеся без кормильца, дети-сироты и другие (Getty Images)

Принять участие в программе єОселя можно, если вы отвечаете следующим условиям:

нужно быть гражданином Украины; возраст от 18 лет на дату оформления кредита до 70 лет на дату погашения; Иметь доказательства платежеспособные (трудоустройство, наличие депозитных вкладов); Не быть владельцем недвижимости или ее площадь не превышает 52,5 м² на одного человека +21 м² на каждого следующего члена семьи; Не фигурировать в санкционных списках; При этом недвижимость, расположенная в районе проведения активных боевых действий и на территории, находящейся во временной оккупации, не учитывается.

Банки-партнеры: Укргазбанк, Приват Банк, Сбербанк, Глобус Банк, Sky Bank.

Как получить жилье:

Подать заявку через приложение или портал "Дия";

получить предложения от банков-партнеров и выбрать один из них;

Пройти проверку данных и документов в избранном банке;

Выбрать желаемое жилье и предоставить в банк необходимые для оформления кредита документы;

Заключить контракт с банком и контракт купли-реализации (недвижимость оформляется в собственность заемщика, кредитные средства перечисляются банком на счет торговца недвижимости).

Подробности можно узнать по ссылке на сайте "Дия".

Льготные ипотечные кредиты от KfW

Также с 2021 года в Украине работает программа предоставления льготных ипотечных кредитов внутренне перемещенным лицам за счет средств гранта, предоставленных одним из государственных банков Германии – Кредитным учреждением для восстановления (KfW).

С началом полномасштабного вторжения в феврале 2022 года программа ипотечного кредитования ВПЛ была приостановлена, но уже в августе 2022-го ее реализацию возобновили.

Льготные ипотечные кредиты по этой программе предоставляются ВПЛ Государственным специализированным финансовым учреждением "Государственный фонд содействия молодежному жилищному строительству" (Держмолодьжитло) на приобретение жилья.

Те, кто получает кредит, могут сами выбирать объекты, приобретаемые за эти средства.

Фото: Средства по льготным кредитам ВПЛ не облагаются подоходным налогом и налогом на добавленную стоимость (УНИАН)

Какие требования нужно выполнить

Есть определенные требования к недвижимости, которая может являться объектом кредитования.

Согласно Порядку, объектом кредитования может быть квартира в многоквартирном жилом доме или одноквартирный жилой дом при условии, что такой многоквартирный/одноквартирный дом:

принято в эксплуатацию не более 50 лет назад; или

реконструирован не более 35 лет назад.

Обратите внимание. Объект кредитования не должен быть размещен на территории территориальных общин, расположенных в районе проведения военных (боевых) действий или находящихся во временной оккупации, окружении или блокировании, или на территории, определенной временно оккупированной.

Основные условия предоставления льготного ипотечного кредита: