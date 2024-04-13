В Украине при начислении выплат переселенцам будут учитывать новые документы

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

На горячую линию министерства время от времени поступают жалобы граждан о том, что во время приема документов для начисления выплат не учитывают акты обследования состава семьи.

"Люди должны получать причитающиеся им выплаты ВПЛ, даже если члены их семей не проживают вместе с ними на подконтрольной территории", - отметила вице-премьер Ирина Верещук.

Акт обследования состава семьи могут выдать ОСМД, управляющие дома или другие коммунальные предприятия.

В ведомстве уточняют, что форма этой справки произвольна, но она должна быть утверждена, например, местными властями. Верещук поручила выработать единую форму.