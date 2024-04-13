В Украине при начислении выплат переселенцам будут учитывать новые документы
Украинские власти решили учитывать документы о составе семьи при начислении выплат внутренне перемещенным лицам.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.
На горячую линию министерства время от времени поступают жалобы граждан о том, что во время приема документов для начисления выплат не учитывают акты обследования состава семьи.
"Люди должны получать причитающиеся им выплаты ВПЛ, даже если члены их семей не проживают вместе с ними на подконтрольной территории", - отметила вице-премьер Ирина Верещук.
Акт обследования состава семьи могут выдать ОСМД, управляющие дома или другие коммунальные предприятия.
В ведомстве уточняют, что форма этой справки произвольна, но она должна быть утверждена, например, местными властями. Верещук поручила выработать единую форму.
Выплаты переселенцам
Напомним, с начала полномасштабного вторжения россиян для украинских переселенцев предусмотрены выплаты.
С 1 марта их начали назначать по новым правилам. В частности, выплаты могут продолжить после подачи заявления и при определенных условиях. Некоторым украинцам их продлевают автоматически.
Более детально о выплатах ВПЛ - в материале РБК-Украина.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.