Выплаты ВПЛ: дадут ли помощь ребенку, если родители не отвечают критериям

Переселенцы могут получить продолжение выплат еще на один 6-месячный период, но для этого обязательно нужно соответствовать определенным критериям.
РБК-Украина со ссылкой на публикацию Юридического советчика для ВПЛ в Facebook рассказывает, дадут ли выплаты на ребенка, если родители не подпадают под критерии.
Порядок предоставления помощи на проживание ВПЛ предусматривает критерии, под которые должна попадать семья, чтобы получить продолжение выплат. А именно:
Это означает, что для того, чтобы семья могла продлить выплаты, все члены должны отвечать критериям.
Дети рассматриваются только в составе семьи. Поэтому если родители не отвечают критериям, то выплаты не дадут даже на ребенка.
Исключения составляют только дети-сироты или дети лишенные родительской опеки, дети с инвалидностью, а также с тяжелыми заболеваниями, которым не установлена инвалидность, дети, прибывшие без сопровождения законного представителя.
Также важно, что исключением является ситуация, когда семья может получать выплаты без учета дохода отца, который не проживает с ними.
Это регламентировано абз.14 п. 3 Порядка предоставления помощи на проживание ВПЛ - в состав семьи не включаются лицо, которое вместе не проживает с получателем и не связано с ним общим бытом. Это должно быть подтверждено документально.
Читайте также о том, какую помощь оказывают при вынужденной эвакуации.
Раньше мы рассказывали о том, какие льготы дают детям ВПЛ.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.