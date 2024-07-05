Виплати ВПО: чи дадуть допомогу дитині, якщо батьки не відповідають критеріям

Переселенці можуть отримати продовження виплат на ще один 6-місячний період, але для цього обов'язково потрібно відповідати певним критеріям.
РБК-Україна із посиланням на публікацію Юридичного порадника для ВПО у Facebook розповідає, чи дадуть виплати на дитину, якщо батьки не потрапляють під критерії.
Порядок надання допомоги на проживання ВПО визначає критерії, під які має потрапляти сім'я, щоб отримати продовження виплат. А саме:
Це означає, що для того, аби сім'я могла продовжити виплати, усі члени мають відповідати критеріям.
Діти розглядаються лише в складі сім'ї. Тому, якщо батьки не відповідають критеріям, то виплати не дадуть навіть на дитину.
Винятки становлять тільки діти-сироти або діти позбавлені батьківського піклування, діти з інвалідністю, а також з важкими захворюваннями, яким не встановлено інвалідність, діти, які прибули без супроводу законного представника.
Також важливо, що винятком є ситуація, коли сім'я може отримувати виплати без урахування доходу батька, який з ними не проживає.
Це регламентовано абз.14 п. 3 Порядку надання допомоги на проживання ВПО - до складу сім’ї не включаються особа, яка разом не проживає з отримувачем та не пов’язана з ним спільним побутом. Це має бути підтверджено документально.
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