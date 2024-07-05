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Виплати ВПО: чи дадуть допомогу дитині, якщо батьки не відповідають критеріям

Чи продовжать виплати для дитини-ВПО, якщо батьки не відповідають критеріям (фото: Getty Images)
Автор: Василина Копитко

Переселенці можуть отримати продовження виплат на ще один 6-місячний період, але для цього обов'язково потрібно відповідати певним критеріям.

РБК-Україна із посиланням на публікацію Юридичного порадника для ВПО у Facebook розповідає, чи дадуть виплати на дитину, якщо батьки не потрапляють під критерії.

Хто з переселенців може продовжити виплати

Порядок надання допомоги на проживання ВПО визначає критерії,  під які має потрапляти сім'я, щоб отримати продовження виплат. А саме:

  • відповідність "майновим" критеріям, більше про них можна дізнатись тут
  • період переміщення (повторного переміщення) повинен бути після 1 січня 2022 р.
  • сукупний дохід на одного отримувача у сім'ї протягом тримісячного періоду не повинен перевищувати 9 444 грн.
  •  сім'я має відповідати встановленим вимогам, більше про них тут

Це означає, що для того, аби сім'я могла продовжити виплати, усі члени мають відповідати критеріям.

Чи дадуть виплати дітям, якщо батьки не потрапляють під критерії

Діти розглядаються лише в складі сім'ї. Тому, якщо батьки не відповідають критеріям, то виплати не дадуть навіть на дитину.

Винятки становлять тільки діти-сироти або діти позбавлені батьківського піклування, діти з інвалідністю, а також з важкими захворюваннями, яким не встановлено інвалідність, діти, які прибули без супроводу законного представника.

Також важливо, що винятком є ситуація, коли сім'я може отримувати виплати без урахування доходу батька, який з ними не проживає.

Це регламентовано абз.14 п. 3 Порядку надання допомоги на проживання ВПО - до складу сім’ї не включаються особа, яка разом не проживає з отримувачем та не пов’язана з ним спільним побутом. Це має бути підтверджено документально.

Читайте також про те, яку допомогу надають при вимушеній евакуації.

Раніше ми розповідали про те, які пільги дають дітям-ВПО.

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