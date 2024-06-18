Льготы для детей-ВПЛ: какие есть и как ими пользоваться

О том, какие в Украине есть льготы и возможности отдыха для детей-ВПЛ читайте в материале РБК-Украина.

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Что такое ВПЛ и как оформить

Внутренне перемещенное лицо - это украинец или иностранец, легально живущий на территории Украины и вынужденный переехать со своего постоянного места жительства из-за войны, оккупации, проявления насилия, нарушения прав человека или чрезвычайных ситуаций. То есть люди со статусом ВПЛ – не беженцы.

В Украине с 2014 года статус ВПЛ могут получить выехавшие из Донецкой, Луганской области и Крыма. Однако после 24 февраля 2022 все изменилось. Посмотреть полный перечень регионов, жители которых могут получить статус ВПЛ, можно в распоряжении Кабинета Министров по ссылке.

Список необходимых документов для оформления ВПЛ:

заявление о взятии на учет внутриперемещенного лица;

паспорт гражданина Украины;

если прописка не указана в паспорте, следует предоставить другой документ для подтверждения. Это может быть военный билет, трудовая книжка, медицинские или другие документы, подтверждающие факт проживания на соответствующей территории;

свидетельство о рождении ребенка (при необходимости).

С 1 июля в случае отсутствия паспорта также можно подать справку от Государственной миграционной службы о подаче документов для оформления и получения паспорта или использовать электронные документы, сгенерированные в приложении "Действие".

Права детей, имеющих статус внутренне перемещенного лица

По состоянию на май 2024 статус внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) имеют 4,6 миллиона человек.

Права детей-ВПЛ закреплены в Законе Украины "Об обеспечении прав и свобод внутренне перемещенных лиц", устанавливающем гарантии соблюдения прав, свобод и законных интересов внутренне перемещенных лиц.

Право на защиту от принудительного внутреннего перемещения или принудительного возвращения на заброшенное место жительства : дети-ВПЛ, как граждане Украины, находящиеся на ее территории на законных основаниях, имеют право на постоянное проживание в Украине (ст. 3).

Право на взятие на учет внутриперемещенного лица : заявление о взятии на учет ВПЛ подается лично перемещенным лицом, включая несовершеннолетних детей, или через законного представителя в случае малолетних детей, недееспособных лиц или лиц с ограниченной дееспособностью (ст. 4).

Право на получение документов : ВПЛ имеют право на получение документов, удостоверяющих личность и подтверждающих гражданство Украины, или документов, удостоверяющих их специальный статус (ст. 6).

Право на социальную защиту : включает восстановление всех социальных выплат (ч. 2 ст. 7) и получение социальных услуг по месту регистрации фактического места жительства (ч. 3 ст. 7).

Право на реабилитацию : ВПЛ имеют право на обеспечение вспомогательными средствами реабилитации и получения реабилитационных услуг в соответствии с законодательством по месту жительства (ч. 7 ст. 7).

Право на продолжение образования : ВПЛ имеют право на продолжение получения определенного образовательного уровня на территории других регионов Украины за счет государственного бюджета или других источников финансирования (ч. 9 ст. 7).

Право на бесплатное питание: ВПЛ имеют право на бесплатное питание во время обучения в дошкольных, общеобразовательных, профессионально-технических учебных заведениях независимо от подчинения, типов и формы собственности (ч. 10 ст. 7).

Какие льготы и возможности для отдыха предоставляются детям-ВПО

1. Первоочередное зачисление в учреждения дошкольного образования и школы

Такое право имеют дети среди ВПЛ и те, кто имеет статус ребенка, пострадавшего в результате военных действий и вооруженных конфликтов. Речь идет о государственных/коммунальных заведениях дошкольного и общего среднего образования.

2. Бесплатное питание в образовательных учреждениях

Для того чтобы получить такое право, следует обратиться в администрацию образовательного учреждения и предоставить копии справки ВПЛ ребенка или решение об установлении статуса ребенка, пострадавшего в результате военных действий и вооруженных конфликтов.

3. Бесплатное оздоровление или отдых

Родителям/законным представителям ребенка, имеющим установленное мобильное приложение Действие, сообщение о такой возможности поступит автоматически. Те же, кто не установил приложение, могут получить информацию от органов соцзащиты по месту учета как ВПЛ.

4. Социальная стипендия в учреждениях профессионального высшего и высшего образования

Для получения этой стипендии студенты должны отвечать еще и следующим условиям:

учиться по государственному заказу (за счет государственного бюджета) на дневной форме обучения. В случае получения профессионального образования допускается дуальная форма обучения;

быть младше 23 лет и включенными в рейтинг успеваемости;

не находиться в академическом отпуске;

не иметь академической задолженности, неудовлетворительных результатов обучения.

5. Первоочередное поселение и скидка на проживание в студенческих общежитиях

Отдельные учебные заведения также предоставляют скидку при оплате проживания. Информацию об этом можно получить в приемной комиссии высшего образования или непосредственно у коменданта общежития.

6. Льготный кредит на обучение

Дети из ВПЛ и дети, проживающие в населенных пунктах на линии столкновения, зачисленные на контрактную форму обучения в учреждения профессионального (профессионально-технического), профессионального высшего и высшего образования могут получить льготный кредит для получения образования на основании соответствующего соглашения.

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