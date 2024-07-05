При каких условиях выплачивается пособие в связи с эвакуацией: объяснение юристов

В конце июня в Харьковской области было принято решение о принудительной эвакуации семей с детьми из 24 опасных для проживания населенных пунктов. Аналогичное решение также было принято в отношении 5 населенных пунктов в Донецкой области.

РБК-Украина со ссылкой на публикацию Юридического советчика для ВПЛ в Facebook рассказывает о том, на какую помощь могут рассчитывать украинцы при эвакуации.

При каких условиях выплачивается пособие по эвакуации

Постановление Кабмина от 21 октября 2022 г. № 1195 предусматривает, что в связи с эвакуацией денежная помощь выплачивается:

лицам, эвакуированным из районов проведения военных (боевых) действий (возможных боевых действий) (речь о централизованной эвакуации поездом или автобусами)

помощь предоставляется, если такие лица не получали выплаты от международных организаций, и

не получали ранее денежную помощь гражданскому населению, которое эвакуируется

Как получить помощь

В день проведения эвакуации сборный пункт представляет данные об эвакуированных лицах. Затем эти сведения проверяют и АО "Укрпочта" или АО "Укрзализныця" выплачивают пособие в приемном пункте эвакуации.

Если выплаты невозможны из-за отсутствия электроснабжения или других веских причин, то денежную помощь должны предоставить в течение 5 дней со дня прекращения таких обстоятельств.

Какой размер помощи

Эвакуированным гражданам оказывают помощь в размере:

3000 грн - для лиц с инвалидностью и детей

2000 грн - для других лиц

Денежную помощь при эвакуации оказывают один раз. На нее не имеют права претендовать эвакуированные лица, получавшие денежную помощь от международных организаций.

Предоставляется ли помощь на проживание ВПЛ

Кроме денежной помощи при эвакуации, украинцы имеют право на пособие на проживание ВПЛ. При этом она предоставляется даже при повторном перемещении. Также важно, чтобы человек отвечал ряду критериев Порядка предоставления помощи на проживание ВПЛ.

Еще следует учитывать, что размер пособия при эвакуации не учитывается в совокупный доход семьи при назначении других социальных пособий.