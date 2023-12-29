ua en ru
Пт, 29 декабря News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Выплаты украинцам в Польше: кто не получит помощь на детей

Польша, Варшава, Пятница 29 декабря 2023 11:29
UA EN RU
Выплаты украинцам в Польше: кто не получит помощь на детей Фото: Украинские беженцы в Польше (gettyimages.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Выплаты на детей в Польше, которые получают и украинцы, увеличат с 1 января 2024 года. Денежная помощь вырастет с 500 злотых до 800 злотых в месяц (4864 грн и 7782 грн соответственно).

Но эти деньги смогут получить не все родители детей, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ukrayina.pl.

Денежную помощь "500+" в Польше выплачивают полякам и иностранцам, легально находящимся на территории страны с несовершеннолетними детьми. Родители ежемесячно получают по 500 злотых на каждого ребенка, пока ему не исполнится 18 лет. В следующем году эта помощь автоматически вырастет до 800 злотых.

Но дофинансирование от государства семьи не получат, если:

  • родители получают подобную помощь в другой стране;
  • ребенок учится в военном училище или в заведении, где есть полное обеспечение;
  • ребенок находится в воспитательном заведении или в приемной семье;
  • ребенку еще нет 18 лет, но он вступил в брак,
  • ребенок несовершеннолетний, но имеет собственного ребенка и получает на него эту помощь;
  • родители не подали своевременно заявление на назначение помощи "800+".

Родителям, уже получающим выплаты на детей, не нужно подавать другое заявление. По информации Управления социального страхования ZUS, повышение должно произойти автоматически, хотя денежные средства могут поступить на счет не ранее февраля 2024 года.

Но заявление нужно будет подавать на новый льготный период, который будет действовать с 1 июня 2024 по 31 мая 2025 года. Прием заявок начнется 1 февраля 2024 года.

Заявления подают только онлайн. Можно воспользоваться одним из способов:

  • мобильное приложение mZUS;
  • портал электронных услуг ZUS (PUE ZUS);
  • портал Emp@tia;
  • электронный банкинг, сотрудничающий с ZUS.

Деньги поступят на польский банковский счет, который будет указан в заявлении в ZUS.

Напомним, мы писали, какую помощь могут получить украинцы в Польше в следующем году. Украинцам выплачивают несколько видов поддержки детей.

Также мы рассказывали, какие изменения для украинских беженцев готовят в Европе. В некоторых странах планируют сокращение выплат.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Польша виплати
NEWS
Роддом, жилые дома, ТЦ. Украина под массированным ударом: что известно на этот момент
Роддом, жилые дома, ТЦ. Украина под массированным ударом: что известно на этот момент
DAILY
Пошло не по плану. Что помешало Украине прорвать фронт и чего ждать от войны в 2024 году
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Пошло не по плану. Что помешало Украине прорвать фронт и чего ждать от войны в 2024 году