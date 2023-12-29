Выплаты украинцам в Польше: кто не получит помощь на детей

Выплаты на детей в Польше, которые получают и украинцы, увеличат с 1 января 2024 года. Денежная помощь вырастет с 500 злотых до 800 злотых в месяц (4864 грн и 7782 грн соответственно).

Но эти деньги смогут получить не все родители детей, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ukrayina.pl .

Денежную помощь "500+" в Польше выплачивают полякам и иностранцам, легально находящимся на территории страны с несовершеннолетними детьми. Родители ежемесячно получают по 500 злотых на каждого ребенка, пока ему не исполнится 18 лет. В следующем году эта помощь автоматически вырастет до 800 злотых.

Но дофинансирование от государства семьи не получат, если:

родители получают подобную помощь в другой стране;

ребенок учится в военном училище или в заведении, где есть полное обеспечение;

ребенок находится в воспитательном заведении или в приемной семье;

ребенку еще нет 18 лет, но он вступил в брак,

ребенок несовершеннолетний, но имеет собственного ребенка и получает на него эту помощь;

родители не подали своевременно заявление на назначение помощи "800+".

Родителям, уже получающим выплаты на детей, не нужно подавать другое заявление. По информации Управления социального страхования ZUS, повышение должно произойти автоматически, хотя денежные средства могут поступить на счет не ранее февраля 2024 года.

Но заявление нужно будет подавать на новый льготный период, который будет действовать с 1 июня 2024 по 31 мая 2025 года. Прием заявок начнется 1 февраля 2024 года.

Заявления подают только онлайн. Можно воспользоваться одним из способов:

мобильное приложение mZUS;

портал электронных услуг ZUS (PUE ZUS);

портал Emp@tia;

электронный банкинг, сотрудничающий с ZUS.

Деньги поступят на польский банковский счет, который будет указан в заявлении в ZUS.