Выплаты пенсий продлили, но есть условие: что нужно успеть сделать до 1 апреля

Украинским пенсионерам, которые находятся за рубежом, на временно оккупированных территориях (ВОТ) или выехали из них, продолжили выплаты, но только временно. До 1 апреля они должны предоставить важное подтверждение в ПФУ, чтобы получать выплаты и в дальнейшем.

Согласно новым нормам правительства, для дальнейшего получения средств необходимо обязательно предоставить Пенсионному фонду подтверждение об отсутствии выплат от России.

Кого касаются новые правила

Новая норма введена постановлением КМУ №126 от 03 февраля 2026 года. Она касается тех граждан, которые в 2025 году уже прошли процедуру идентификации, однако не проинформировали ПФУ о том, что они не получают пенсию или ежемесячное пожизненное денежное содержание от органов пенсионного обеспечения РФ.

Если такая информация не будет предоставлена до 1 апреля 2026 года, начисление выплат может быть прекращено.

Три способа подтвердить статус

Пенсионный фонд предусмотрел несколько вариантов подачи необходимых данных, в том числе дистанционные:

Через веб-портал ПФУ . В личном кабинете на portal.pfu.gov.ua в разделе "Дистанционное информирование" нужно поставить отметку в строке "Не получаю пенсию в другом государстве, в частности, от органов пенсионного обеспечения Российской Федерации".

Во время видеоидентификации. Получатель выплат может просто ответить на соответствующий вопрос специалиста ПФУ. Ваш ответ будет зафиксирован официально в решении по результатам видеосвязи.

Лично в сервисном центре. При подаче заявления о назначении, перерасчете или восстановлении пенсии, проставив соответствующую отметку в бланке.

Также в ведомстве напоминают, что до конца 2026 года все пенсионеры должны пройти очередную плановую физическую идентификацию для подтверждения права на выплаты.