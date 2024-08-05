Временная защита в Нидерландах: на какие выплаты могут рассчитывать украинцы

Нидерланды – одна из стран ЕС, которые столкнулись с наплывом украинских беженцев. Недавно для людей со временной защитой изменили условия поддержки.

На какие выплаты могут рассчитывать украинские беженцы в этой стране, сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу правительства Нидерландов.

Какую поддержку предоставляют беженцам из Украины в Нидерландах

Нидерланды в конце прошлого года начали бить тревогу из-за потока украинских беженцев и загруженности муниципальных приютов. Сейчас там под временной защитой находятся более 114 тысяч людей из Украины.

Чиновники заметили, что в Нидерланды приезжают немало украинцев из других стран Европы. Среди них – и мужчины, многие из которых в первую очередь интересууются трудоустройством.

В то же время, временная защита в Нидерландах предусматривает предоставление бесплатного жилья с питанием в приютах. Помощь отличается от состава семьи и размещения – в центрах для беженцев или в семьях местных жителей.

Беженцы из Украины получают пособие на питание, одежду и другие личные расходы, если они не получают эти вещи в натуральной форме.

Беженцы, проживающие в семье, получают дополнительную помощь – эти деньги они могут использовать на проезд в транспорте или занятия спортом, или по желанию – в качестве вклада принимающей семье.

Фото: Украинцы в семье в Нидерландах (gettyimages.com)

Какие суммы пособия с 1 июля

Поскольку стоимость жизни за последний период возросла, суммы пособия на проживание были скорректированы с учетом инфляции. Новые суммы базируются на прожиточном минимуме, говорится на сайте правительства Норвегии.

Выплаты за питание зависят от размера семьи.

• Если семья состоит из 1 или 2 человек, то выплаты на взрослого будут 242,48 евро, а на несовершеннолетнего – 200,65 евро в месяц.

• Если семья состоит из 3 человек, то будет получать 193,98 евро на взрослого и 160,64 евро на несовершеннолетнего в месяц.

• Если семья состоит из 4 или более человек, то будет получать 169,74 евро на взрослого и 140,34 евро на несовершеннолетнего в месяц.

Если кто-то живет в муниципальном приюте, муниципалитет может принять решение об обеспечении питанием. Тогда беженец не получит денег на еду и напитки.

Пособие на одежду и личные расходы составляет 62,66 евро на человека в месяц.

Прибавка в случае проживания в принимающей семье составляет 80,91 евро на человека.

То есть, семья из матери с двумя несовершеннолетними детьми будет получать 703,24 евро (515,26 евро на питание и 187,98 евро на одежду) и дополнительно 242,73 евро, если живет в семье нидерландцев.

Фото: Выплаты зависят от состава семьи (gettyimages.com)

При выходе на работу выплаты теряются

С 1 июля введено новое правило. Когда беженец от 18 лет устраивается на оплачиваемую работу, выплата прекращается для всех членов семьи. Так же – если человек в возрасте от 18 лет получает пособие от нидерландского правительства, например – по безработице или пособие по инвалидности.

"Беженец, который работает 3 дня в неделю за минимальную зарплату, зарабатывает больше прожиточного минимума", - обращают внимание чиновники.

Также беженцы, живущие в муниципальных центрах и имеющие работу, должны вносить вклад за свое проживание на покрытие коммунальных услуг:

за газ, воду и электроэнергию – 105 евро с одного человека, максимум 210 евро на семью;

за питание в муниципальном приемном центре – до 242,48 евро на человека от 18 лет. Даже если беженец не всегда там питается. Это максимум 484,96 евро на семью.

Те беженцы, у которых нет доходов, продолжат получать помощь на проживание. Они также не должны платить взнос за муниципальные приюты и за питание, которое там получают.