Как получить выписку о месте проживания ребенка через "Дію": инструкция
Украинцы могут онлайн получить справку о месте жительства ребенка до 14 лет. Это можно сделать на портале или в приложении "Дія".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Дію".
Отметим, что каждая электронная выписка содержит уникальный QR-код. Отсканировав его, работник госучреждения сможет убедиться в действительности документа и проверить информацию в реестрах.
Как получить выписку о месте жительства ребенка на портале "Дія"
Для этого нужно зайти на официальный портал и авторизоваться, а затем:
- в разделе "Услуги" выберите "Справки и выписки";
- выберите услугу "Выписка о месте жительства";
- выберите, что хотите получить выписку для вашего ребенка;
- укажите серию и номер свидетельства о рождении ребенка.
Как получить выписку в приложении
Для начала необходимо установить и авторизоваться в приложении "Дія", а затем:
- перейдите в раздел "Услуги", выберите "Справки и выписки" - "Выписка о месте жительства ребенка";
- просмотрите описание услуги и выберите, для кого именно из детей вы хотите заказать выписку.
Заявление будет обработано в течение нескольких минут. Ожидайте уведомления о готовности документа.
Выписка о месте проживания ребенка сформируется, если информация есть в Реестре территориальной общины. Готовый pdf-документ можно скачать в течение 24 часов.
Напомним, украинцы теперь могут подать заявление на брак через портал "Дія".
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