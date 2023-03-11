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Как получить выписку о месте проживания ребенка через "Дію": инструкция

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Украина, Суббота 11 марта 2023 09:33
Как получить выписку о месте проживания ребенка через "Дію": инструкция Фото: в приложении и на портале "Дія" можно получить выписку о месте жительства ребенка (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Украинцы могут онлайн получить справку о месте жительства ребенка до 14 лет. Это можно сделать на портале или в приложении "Дія".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Дію".

Отметим, что каждая электронная выписка содержит уникальный QR-код. Отсканировав его, работник госучреждения сможет убедиться в действительности документа и проверить информацию в реестрах.

Как получить выписку о месте жительства ребенка на портале "Дія"

Для этого нужно зайти на официальный портал и авторизоваться, а затем:

  • в разделе "Услуги" выберите "Справки и выписки";
  • выберите услугу "Выписка о месте жительства";
  • выберите, что хотите получить выписку для вашего ребенка;
  • укажите серию и номер свидетельства о рождении ребенка.

Как получить выписку в приложении

Для начала необходимо установить и авторизоваться в приложении "Дія", а затем:

  • перейдите в раздел "Услуги", выберите "Справки и выписки" - "Выписка о месте жительства ребенка";
  • просмотрите описание услуги и выберите, для кого именно из детей вы хотите заказать выписку.

Заявление будет обработано в течение нескольких минут. Ожидайте уведомления о готовности документа.

Выписка о месте проживания ребенка сформируется, если информация есть в Реестре территориальной общины. Готовый pdf-документ можно скачать в течение 24 часов.

Напомним, украинцы теперь могут подать заявление на брак через портал "Дія".

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