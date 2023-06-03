ua ru
Сб, 03 июня News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Родители могут оформить свидетельство о рождении ребенка онлайн: как это сделать

Новина українською →
Украина, Суббота 03 июня 2023 14:12
Родители могут оформить свидетельство о рождении ребенка онлайн: как это сделать Фото: оформить свидетельство о рождении ребенка можно в "Дії" (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Свидетельство о рождении ребенка можно оформить онлайн. Это можно сделать на портале "Дія".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Дію".

Зарегистрировать рождение малыша, а также заказать другие государственные услуги, необходимые для детей, можно только на портале, а не в приложении "Дія".

Что для этого нужно

Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь на портале с помощью электронной подписи (как ее получить - читайте по ссылке).

Затем нужно заполнить онлайн-форму и выбрать услуги, которую вы хотите заказать. Подпишите заявление электронной подписью. Второму родителю нужно подписать заявление своей электронной подписью если:

  • отец и мать ребенка не состоят в официальном браке или имеют разные фамилии;
  • отец и мать ребенка зарегистрированы по разным адресам.

Ссылка на заявление на портале "Дія" придет второму родителю на электронную почту.

Заявление о государственной регистрации ребенка будет автоматически отправлено в отдел государственной регистрации актов гражданского состояния (ГРАГС) по адресу роддома. Как только свидетельство будет готово - на электронную почту поступит письмо. Документ можно будет забрать в отделе ГРАГС или получить по почте.

После получения оригинала документа родители могут добавить свидетельство о рождении ребенка в приложение "Дія".

Напомним, ранее мы объясняли, как получить выписку о месте жительства ребенка через "Дію".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Дія дитина
NEWS
ВСУ уничтожили еще 560 оккупантов и десяток танков: Генштаб обновил потери врага
ВСУ уничтожили еще 560 оккупантов и десяток танков: Генштаб обновил потери врага
DAILY
Юрий Малашко: Россияне боятся контрнаступления Украины в Запорожской области
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Юрий Малашко: Россияне боятся контрнаступления Украины в Запорожской области