ua en ru
Вс, 07 сентября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Курс доллара Экономика Авто Tech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Выплата долгов "зеленым" инвесторам будет стимулировать восстановление энергетики, - участник рынка

Украина, Воскресенье 07 сентября 2025 16:02
UA EN RU
Выплата долгов "зеленым" инвесторам будет стимулировать восстановление энергетики, - участник рынка Фото: эксперт считает, что выплата долгов зеленым инвесторам будет стимулировать восстановление энергетики (Getty Images)
Автор: Александр Мороз

Выплата долгов инвесторам в возобновляемую энергетику станет дополнительным источником финансирования. И будет стимулом для восстановления энергетической инфраструктуры Украины.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил директор ООО НПП "Энерго-Плюс" Евгений Корф,

"Восстановление энергетики больше не просто инфраструктурная задача. Это - вопрос устойчивости, безопасности и доверия к государству", - подчеркнул он.

Он указывает, что, по данным профильных ассоциаций, долги перед производителями "зеленой" электроэнергии достигли 22 млрд грн. Наибольшие суммы недоплат приходятся на 2022 год (63%) и 2024 год (87%). Сейчас задолженность НЭК "Укрэнерго" перед предприятием "Гарантированный покупатель" составляет 16,3 млрд грн.

Корф объясняет, что инвесторы обратились к Нацкомиссии по вопросам энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) с призывом помочь решить долговую проблему. А именно: признать противоправной формулу расчета небалансов за 2021-2022 годы, урегулировать механизм погашения задолженности и согласовать новую формулу с учетом решений суда.

По мнению Корфа, диалог по долгам выходит за рамки правовой плоскости.

"Это - о разблокировании инвестиционного потенциала. Когда сектор получает сигналы, что государство признает обязательства и ищет механизмы их выполнения, это работает как гарант для новых вливаний", - подчеркнул он.

Он также добавил, что возвращенные средства будут реинвестированы в новые проекты, поскольку украинский бизнес неоднократно демонстрировал ответственность в восстановлении энергетики.

Как сообщалось, инвесторы ожидают от государства разработку четкого плана со сроками погашения долгов за произведенную электроэнергию в 2022 году.

Как рассказывал недавно директор Центра исследования энергетики Александр Харченко, системные долги на рынке электроэнергии превышают 100 млрд грн, и при таких условиях долги населения в размере около 10 млрд грн являются лишь индикатором общей болезни рынка.

Читайте РБК-Украина в Google News
Укрэнерго
Новости
Зеленский после массированной атаки РФ: мир должен заставить Кремль остановиться
Зеленский после массированной атаки РФ: мир должен заставить Кремль остановиться
Аналитика
Юная армия Путина. Как Кремль заставляет украинских детей служить России
Юлия Акимоваруководитель рубрики Происшествия Юная армия Путина. Как Кремль заставляет украинских детей служить России