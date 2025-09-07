ua en ru
Виплата боргів "зеленим" інвесторам буде стимулювати відновлення енергетики, - учасник ринку

Україна, Неділя 07 вересня 2025 16:02
Виплата боргів "зеленим" інвесторам буде стимулювати відновлення енергетики, - учасник ринку Фото: експерт вважає, що виплата боргів зеленим інвесторам буде стимулювати відновлення енергетики (Getty Images)
Автор: Олександр Мороз

Виплата боргів інвесторам у відновлювану енергетику стане додатковим джерелом фінансування. Та буде стимулом для відновлення енергетичної інфраструктури України.

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив директор ТОВ НВП "Енерго-Плюс" Євген Корф,

"Відновлення енергетики більше не просто інфраструктурна задача. Це – питання стійкості, безпеки та довіри до держави", – наголосив він.

Він вказує, що, за даними профільних асоціацій, борги перед виробниками "зеленої" електроенергії досягли 22 млрд грн. Найбільші суми недоплат припадають на 2022 рік (63%) і 2024 рік (87%). Наразі заборгованість НЕК "Укренерго" перед підприємством "Гарантований покупець" становить 16,3 млрд грн.

Корф пояснює, що інвестори звернулися до Нацкомісії з питань енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) із закликом допомогти вирішити боргову проблему. А саме: визнати протиправною формулу розрахунку небалансів за 2021–2022 роки, врегулювати механізм погашення заборгованості та погодити нову формулу з урахуванням рішень суду.

На думку Корфа, діалог щодо боргів виходить за рамки правової площини.

"Це - про розблокування інвестиційного потенціалу. Коли сектор отримує сигнали, що держава визнає зобов’язання та шукає механізми їх виконання, це працює як гарант для нових вливань", - підкреслив він.

Він також додав, що повернуті кошти будуть реінвестовані в нові проєкти, оскільки український бізнес неодноразово демонстрував відповідальність у відбудові енергетики.

Як повідомлялося, інвестори очікують від держави розробку чіткого плану з термінами погашення боргів за вироблену електроенергію у 2022 році.

Як розповідав нещодавно директор Центру дослідження енергетики Олександр Харченко, системні борги на ринку електроенергії перевищують 100 млрд грн, і за таких умов борги населення у розмірі близько 10 млрд грн є лише індикатором загальної хвороби ринку.

