ua en ru
Пт, 23 января Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Курс доллара Экономика Авто Tech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Бизнес » Экономика

Выплата до 15 тысяч гривен и кредит под 0%: Кабмин принял пакет поддержки бизнеса

Киев, Пятница 23 января 2026 21:27
UA EN RU
Выплата до 15 тысяч гривен и кредит под 0%: Кабмин принял пакет поддержки бизнеса Фото: Юлия Свириденко, премьер Украины (facebook.com/KabminUA)
Автор: Иван Носальский

Украинское правительство вводит новую программу поддержки бизнеса. Часть физлиц-предпринимателей сможет получить единоразовую выплату до 15 тысяч гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на премьер-министра Украины Юлию Свириденко в Telegram.

Выплата ФОПам

Как отметила Свириденко, ФОПы 2-3 групп, которые работают в социально важных сферах - заведения общепита, аптеки, кофейни, продуктовые магазины, пекарни и другие заведения и услуги первой необходимости, - смогут получить от 7 500 до 15 000 гривен.

"Размер выплаты зависит от количества наемных работников при условии наличия по меньшей мере одного работника", - объяснила она.

Подать заявку можно через портал "Дія": ее верифицируют банки-партнеры, после чего Государственная служба занятости перечисляет средства.

Полученные деньги можно потратить на приобретение и ремонт энергооборудования, горючее для генераторов и оплату электроэнергии.

Кредит под 0% на энергооборудование для бизнеса

Премьер рассказала, что предприятия, соответствующие критериям программы 5-7-9%, смогут взять кредит на покупку генераторов и аккумуляторных батарей под 0%.

Разницу по ставке будет компенсировать государство через Фонд развития предпринимательства.

"Кредиты предоставляют около 50 банков-партнеров программы 5-7-9% сроком до трех лет. Максимальная сумма кредита - до 10 млн гривен", - обратила внимание Свириденко.

Детали и дату старта программы сообщит Министерство экономики.

Доплаты для энергетиков

Напомним, сегодня, 23 января, Кабмин также утвердил доплаты для тех украинцев, которые участвуют в аварийно-восстановительных работах после обстрелов россиян.

Они с января по март смогут получить по 20 тысяч гривен за месяц.

Читайте РБК-Украина в Google News
ФОП Юлия Свириденко Выплаты Кредиты
Новости
Переговоры в Абу-Даби: все о первой трехсторонней встрече Украины, США и РФ
Переговоры в Абу-Даби: все о первой трехсторонней встрече Украины, США и РФ
Аналитика
Кредит МВФ под угрозой? Украина хочет изменить условия программы из-за ФОПов
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Кредит МВФ под угрозой? Украина хочет изменить условия программы из-за ФОПов