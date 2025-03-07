На случай войны. В Польше анонсировали масштабную военную подготовку мужчин

"Ведется работа по подготовке широкомасштабной военной подготовки для каждого взрослого мужчины в Польше. До конца года мы хотим иметь готовую модель, чтобы каждый взрослый мужчина в Польше проходил подготовку на случай войны", - сказал Туск.

Он отметил, что "сегодня мы говорим о необходимости иметь в Польше полумиллионную армию, включая резервистов".

"Важно, чтобы мы оказывали большее давление на наших партнеров, когда речь идет об обороне", - добавил польский премьер, имея в виду страны ЕС.