На випадок війни. У Польщі анонсували масштабну військову підготовку чоловіків

"Ведеться робота з підготовки широкомасштабної військової підготовки для кожного дорослого чоловіка в Польщі. До кінця року ми хочемо мати готову модель, щоб кожен дорослий чоловік у Польщі проходив підготовку на випадок війни", - сказав Туск.

Він зазначив, що "сьогодні ми говоримо про необхідність мати в Польщі півмільйонну армію, включно з резервістами".

"Важливо, щоб ми чинили більший тиск на наших партнерів, коли йдеться про оборону", - додав польський прем'єр, маючи на увазі країни ЄС.