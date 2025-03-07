На случай войны. В Польше анонсировали масштабную военную подготовку мужчин
Польша работает над программой масштабной военной подготовки всех мужчин призывного возраста на случай войны. Страна хочет иметь полумиллионную армию, включая резервистов.
Об этом заявил премьер-министр Польши Дональд Туск, во время выступления в Сейме, сообщает РБК-Украина со ссылкой на RMF24.
"Ведется работа по подготовке широкомасштабной военной подготовки для каждого взрослого мужчины в Польше. До конца года мы хотим иметь готовую модель, чтобы каждый взрослый мужчина в Польше проходил подготовку на случай войны", - сказал Туск.
Он отметил, что "сегодня мы говорим о необходимости иметь в Польше полумиллионную армию, включая резервистов".
"Важно, чтобы мы оказывали большее давление на наших партнеров, когда речь идет об обороне", - добавил польский премьер, имея в виду страны ЕС.
Напомним, ранее мы сообщали, что польские власти рассматривают возможность выхода страны из Оттавской конвенции о запрете на производство, хранение и использование противопехотных мин, а также из Дублинской конвенции по кассетным боеприпасам.
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