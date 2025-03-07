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На случай войны. В Польше анонсировали масштабную военную подготовку мужчин

Польша, Пятница 07 марта 2025 18:12
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На случай войны. В Польше анонсировали масштабную военную подготовку мужчин Фото: премьер-министр Польши Дональд Туск (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Польша работает над программой масштабной военной подготовки всех мужчин призывного возраста на случай войны. Страна хочет иметь полумиллионную армию, включая резервистов.

Об этом заявил премьер-министр Польши Дональд Туск, во время выступления в Сейме, сообщает РБК-Украина со ссылкой на RMF24.

"Ведется работа по подготовке широкомасштабной военной подготовки для каждого взрослого мужчины в Польше. До конца года мы хотим иметь готовую модель, чтобы каждый взрослый мужчина в Польше проходил подготовку на случай войны", - сказал Туск.

Он отметил, что "сегодня мы говорим о необходимости иметь в Польше полумиллионную армию, включая резервистов".

"Важно, чтобы мы оказывали большее давление на наших партнеров, когда речь идет об обороне", - добавил польский премьер, имея в виду страны ЕС.

Напомним, ранее мы сообщали, что польские власти рассматривают возможность выхода страны из Оттавской конвенции о запрете на производство, хранение и использование противопехотных мин, а также из Дублинской конвенции по кассетным боеприпасам.

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