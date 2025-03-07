На випадок війни. У Польщі анонсували масштабну військову підготовку чоловіків

Польща працює над програмою масштабної військової підготовки усіх чоловіків призовного віку на випадок війни. Країна хоче мати півмільйону армію, включно з резервістами.

Про це заявив прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск, під час виступу у Сеймі, повідомляє РБК-Україна з посиланням на RMF24 .

"Ведеться робота з підготовки широкомасштабної військової підготовки для кожного дорослого чоловіка в Польщі. До кінця року ми хочемо мати готову модель, щоб кожен дорослий чоловік у Польщі проходив підготовку на випадок війни", - сказав Туск.

Він зазначив, що "сьогодні ми говоримо про необхідність мати в Польщі півмільйонну армію, включно з резервістами".

"Важливо, щоб ми чинили більший тиск на наших партнерів, коли йдеться про оборону", - додав польський прем'єр, маючи на увазі країни ЄС.