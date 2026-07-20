Рынок труда 2026: какие вакансии разбирают мгновенно, а куда никто не идет
За первые шесть месяцев 2026 г. через Службу занятости работодатели предложили более 240 тысяч вакансий, но укомплектовать удалось лишь 131,5 тысячи.
Почему возникает дефицит кадров, какие профессии закрывают быстрее всего и на какие должности не поступает ни одного отклика - читайте в материале РБК-Украина ниже.
Главное:
- Спрос и предложение: Более 240 тысяч предложенных вакансий против 131,5 тысяч реально закрытых и 230 тысяч официальных безработных.
- Причина дисбаланса: Разрыв между навыками соискателей и реалиями рынка, который пытаются решить через обучение.
- Кто больше всего нужен: Продавцы, водители и повара возглавляют рейтинг быстрее всего закрытых должностей.
- Полная тишина: На отдельные специальности (например, мойщики летательных аппаратов или техники-метеорологи) за полгода не поступило ни одного отзыва.
Как сообщили в Госслужбе занятости, в течение первых шести месяцев 2026 года через сервисы службы работодатели предложили более 240 тысяч свободных рабочих мест. Из этого количества успешно закрыть удалось 131,5 тысяч вакансий. В то же время за помощью в трудоустройстве в ведомство обратились 230 тысяч граждан, которым предоставили статус безработных.
Главная причина трудностей с трудоустройством
Главным препятствием для поиска работы является разрыв между реальными запросами работодателей и профессиональными навыками, квалификацией или карьерными амбициями самих соискателей. Поэтому одним из приоритетных направлений деятельности службы является переквалификация и повышение конкурентности работников.
Наиболее востребованные вакансии
Несмотря на разногласия между запросами рынка и ожиданиями людей, статистику заполнения вакансий возглавляют конкретные профессии.
Наиболее востребованы вакансии с самым высоким показателем закрытия:
- продавцы продовольственных товаров - 6,7 тыс. укомплектованных позиций;
- водители автотранспорта - 6,2 тыс.;
- повара - 3,3 тыс.;
- бухгалтеры - 2,7 тыс.;
- охранники - 2,4 тыс.;
- администраторы - 2,2 тыс.
Профессии, на которые не поступало никаких отзывов
В то же время, существует перечень специальностей, которые в течение года регулярно появлялись среди предложений работодателей, однако не вызывали никакого интереса у соискателей работы:
- машинист автомотрисы;
- помощник машиниста электропоезда;
- поездный электромеханик;
- моторист;
- машинист установок обогащения и брикетирования;
- мойщик летательных аппаратов;
- техник-метеоролог;
- заведующий ветеринарной клиникой.