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На случай блэкаутов. В Украине медучреждения получили еще 242 генератора

Пятница 01 марта 2024 22:47
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На случай блэкаутов. В Украине медучреждения получили еще 242 генератора Фото: в Украине медучреждения получили еще 242 генератора (facebook.com/moz.ukr)
Автор: Наталья Кава

В Украине медицинские учреждения 18 областей получат генераторы для бесперебойной работы в случае блекаутов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство здравоохранения.

Как рассказали в ведомстве, генераторы будут направлены в Харьковскую, Кировоградскую, Хмельницкую, Николаевскую, Львовскую, Днепропетровскую, Черниговскую, Полтавскую, Сумскую, Луганскую, Ровенскую, Винницкую, Волынскую, Житомирскую, Закарпатскую, Ивано-Франковскую, Киевскую, Тернопольскую области и город Киев .

"Продолжаем делать наши больницы по всей стране энергонезависимыми и обеспечивать их бесперебойную работу в случае блекаутов", - говорится в сообщении.

В ведомстве напомнили, что украинские медучреждения имеют 10 413 генераторов, которые будут срабатывать автоматически в случае чрезвычайной ситуации.

Ранее в Минздраве рассказали детали о реформе МСЭК. Идея в том, чтобы вернуть пациента к социальной жизни, которую он имел раньше. А сами медико-социальные экспертные комиссии должны перестать существовать, потому что процесс будет автоматизирован.

Кроме того, в этом году у Украины появится возможность подписать декларацию с семейным врачом онлайн. Это один из шагов плана по цифровизации системы здравоохранения на текущий год.

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