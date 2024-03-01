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На випадок блекаутів. В Україні медзаклади отримали ще 242 генератори

П'ятниця 01 березня 2024 22:47
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На випадок блекаутів. В Україні медзаклади отримали ще 242 генератори Фото: в Україні медзаклади отримали ще 242 генератори (facebook.com/moz.ukr)
Автор: Наталія Кава

В Україні медичні заклади 18 областей отримають генератори для безперебійної роботи у разі блекаутів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство охорони здоров'я.

Як розповіли у відомстві, генератори буде спрямовано до Харківської, Кіровоградської, Хмельницької, Миколаївської, Львівської, Дніпропетровської, Чернігівської, Полтавської, Сумської, Луганської, Рівненської, Вінницької, Волинської, Житомирської, Закарпатської, Івано-Франківської, Київської, Тернопільської областей та міста Києва.

"Продовжуємо робити наші лікарні по всій країні енергонезалежними та забезпечувати їхню безперебійну роботу у разі блекаутів", - сказано у повідомленні.

У відомстві нагадали, що наразі українські медзаклади мають 10 413 генераторів, які спрацьовуватимуть автоматично у разі надзвичайної ситуації.

Раніше у МОЗ розповіли деталі про реформу МСЕК. Ідея в тому, щоб повернути пацієнта до соціального життя, яке він мав раніше. А самі медико-соціальні експертні комісії мають перестати існувати, бо процес буде автоматизованим.

Крім того, цього року в Україні з'явиться можливість підписати декларацію з сімейним лікарем онлайн. Це один з кроків плану з цифровізації системи охорони здоров'я на поточний рік.

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