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МСЭКи перестанут существовать: в Минздраве раскрыли детали реформы врачебных комиссий

Украина, Четверг 18 января 2024 15:54
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МСЭКи перестанут существовать: в Минздраве раскрыли детали реформы врачебных комиссий Фото: Военные на приеме у врачей (Общественное Львов)
Автор: Катерина Гончарова

Когда в Украине полноценно заработает реформа МСЭК, медико-социальные экспертные комиссии фактически перестанут существовать, потому что весь процесс будет автоматизирован. Также заработает обмен данными между разными сферами: здравоохранения, социальной, экономической сферы занятости и образовательной.

Об этом рассказала заместитель министра здравоохранения по цифровизации Мария Карчевич в ходе презентации планов по цифровизации здравоохранения на 2024 год, сообщает РБК-Украина.

"В реформе МСЭК фактически есть две важные составляющие, по которым мы двигаемся. Первая составляющая реформы – это быстрое решение для совершенствования системы, которая есть сейчас. Мы провели анализ текущей системы, провели проверки работы медико-социальных экспертных комиссий во всех регионах нашей страны. По результатам проверок выявлены и недостатки, и вопросы, над которыми сейчас работаем", – отметила Марина Карчевич.

Среди основных вызовов, по ее словам, – существенная недоукомплектованность МСЭК, недостаток врачебных кадров, недостаточное обеспечение компьютерной техникой, чтобы врачи могли зарегистрироваться и работать в электронной системе здравоохранения. Также выявили недостатки в образовательной составляющей: в обучении врачей, как корректно заполнять документы согласно требованиям законодательства.

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По результатам проверок эксперты Минздрава выбрали несколько сотен дел и направили их на повторный осмотр, проинформировали правоохранительные органы. Частично эти проблемы возникли из-за увеличения нагрузки. Поскольку из-за войны в стране возросло количество людей с инвалидностью, добавили в Минздраве.

МСЭКи перестанут существовать: в Минздраве раскрыли детали реформы врачебных комиссийФото: Процесс получения медицинских и социальных услуг должны автоматизировать (АрмияInform)

"Вторая часть реформы – более широкая и требует времени. Идея в том, чтобы внедрить международные инструменты – не только в сфере здравоохранения, но и касающихся отраслях. Это должен быть единственный инструмент для разных сфер, он позволит стандартизированно выявлять потребности людей, и какие им нужны услуги. Ключевая идея реформы в том, чтобы максимально вернуть человека к обычной обыденной жизни, и вернуть в том числе его экономическую активность", – добавила замминистра.

К примеру, если пациент потерял функциональность и не может работать на предыдущей работе, его должны обеспечить переобразованием. А дальше в работу включается центр занятости и помогает найти работу.

Для этого должен заработать обмен данными между сферами здравоохранения, социальной сферы, экономической сферы занятости и образовательной, уточнили в ведомстве.

"Когда полноценно заработает эта реформа, МСЭКи как таковые перестанут существовать. Потому что фактически будет автоматизирован весь процесс, будет использование международных стандартов. Мы понимаем, что реформа сложная, потому что полностью переворачивает мировоззрение подходов к людям с инвалидностью. Поэтому должен быть сначала переходный период. В следующем году, надеемся, процесс запустится и заработает", – подытожила Мария Карчевич.

Напомним, в 2024 году у Украины появится возможность подписать декларацию с семейным врачом онлайн. Это один из шагов плана по цифровизации системы здравоохранения на текущий год.

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