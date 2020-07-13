Смертельна ДТП під Києвом: що відомо

Фото: ДТП під Києвом (kyiv.gp.gov.ua)

На момент аварії правопорушник був в нетверезому стані

Увечері 12 липня в ДТП під Києвом на Столичному шосе загинула сім'я з 4-х осіб. Автомобіль Mercedes виїхав на зустрічну смугу і зіткнувся з Hyundai, в якому їхали батьки з трьома дітьми. Водієм Mercedes виявився раніше судимий чоловік, на момент аварії він знаходився в стані алкогольного сп'яніння. Всі подробиці події - на РБК-Україна.

Хроніка смертельної ДТП

О 17:20 12 липня на Столичному шосе в 5-ти км від Києва сталася аварія за участю трьох автомобілів.

Попередньо встановлено, що водій позашляховика Mercedes GLE 250D 4 Matic зіткнувся з мікроавтобусом, який їхав попереду, після чого вилетів на зустрічну смугу і врізався в Hyundai Tucson.

З‘явилося відео моменту ДТП із бухим водієм #Mercedes, який забрав життя у трьох людей на Старообухівській трасі. Деталі тут: https://kyivoperativ.info/other/upd-yak-nam-vdalosya-zyasuvati-pered-tim-yak-viletiti-na-zustrichnu-smugu-vodij-mercedes-ai0999hb-v%D1%97xav-u-mercedes/ Опубліковано Киев Оперативный Неділя, 12 липня 2020 р.

Чорний Мерседес ударом відкинуло в паркан на узбіччі траси. Дорога була усипана автомобільними уламками. Постраждалих із Хюндаю витягали співробітники ДСНС.

Жертви аварії

В результаті зіткнення загинули на місці двоє дорослих і 8-річна дівчинка. Ще двоє дітей, які їхали в Hyundai, були госпіталізовані у важкому стані.

Фото: на місці ДТП (npu.gov.ua)

Пізніше стало відомо, що лікарям не вдалося врятувати 10-річного хлопчика. Єдиний що вижив в ДТП дитина 2006 року народження знаходиться в лікарні. Водій Mercedes також був госпіталізований.

Що відомо про винуватця аварії

На сторінці "Київ Оперативний" в Facebook з'явилася інформація про чоловіка, який перебував за кермом Mercedes. Це 39-річний Антон Михайлович Желепа, народився в РФ, проживає в Києві на Позняках.

Раніше притягувався до кримінальної відповідальності. У 2007 році суд засудив його до 4 років позбавлення волі з випробувальним терміном на 2 роки за ч. 2 ст. 345 КК України за напад на працівника правоохоронних органів.

Фото: Водій Mercedes (facebook.com/KyivOperativ)

У 2010 році був засуджений вдруге за ДТП зі смертельним результатом. Тоді в аварії загинула жінка. Правопорушник відбув тюремний термін 3,5 роки з позбавленням водійських прав на 3 роки.

На момент ДТП 12 липня Желепа перебував за кермом в нетверезому стані. Тестер "Драгер" показав значне перевищення допустимої норми. Вміст алкоголю в крові водія - 1,32 проміле.

Водій-вбивця проходить тест на Драгері З‘явилося відео проходження тесту на стан сп’яніння водія автомобіля #Mercedes (#AI0999HB). Нагадаємо, загинула сім‘я: батько, мати, дочка та син. Ще один син знаходиться у лікарні. У 2010 році внаслідок ДТП Желепа вже вбив жінку таким самим чином. Відбув покарання і вийшов. Максимальне покарання за цією статтею КК України (ч3 ст 286) - 10 років. У 2030 вийде. Очікуйте. Деталі тут: https://kyivoperativ.info/other/upd-za-kermom-mercedes-ai0999hp-perebuvav-pan-zhelepa-a-m/ Опубліковано Киев Оперативный Неділя, 12 липня 2020 р.

Варто зазначити, що через 20 хвилин після аварії на Старообухівській трасі автомобіль Mercedes з держномером AI 0999 HB був оголошений в розшук. За інформацією "Київ Оперативний", Желепа працював на дачній ділянці у власника цього авто.

За фактом ДТП порушено кримінальну справу

Ймовірний винуватець аварії затриманий за ст. 208 Кримінально процесуального кодексу України. Правоохоронні органи готують повідомлення про підозру у вчиненні злочину і наполягатимуть на утриманні порушника під вартою до рішення суду. В даний момент він знаходиться в лікарні.

За фактом ДТП розпочато кримінальне провадження за ст. 286, ч.3 "Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами" з позбавленням волі на строк від 5 до 10 років.

Зеленський відреагував на ДТП під Києвом

Президент назвав трагічну аварію на Столичному шосе "страшним прикладом халатності і безвідповідальності деяких водіїв".

Під час селекторної наради 13 липня Володимир Зеленський підтримав посилення відповідальності за водіння в нетверезому стані. Відповідний законопроект №2695 знаходиться на розгляді в Парламенті.

Раніше у Львівській області сталася масова ДТП за вантажівкою, в результаті чого загинула одна людина, ще троє - постраждали.

Також повідомлялося, що 2 людини загинули в автомобільній аварії, яка сталася 9 липня в Дніпрі.