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Зеленський виступив за довічне ув'язнення за п'яні ДТП з жертвами

Київ, Понеділок 13 липня 2020 19:59
Зеленський виступив за довічне ув'язнення за п'яні ДТП з жертвами
Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)
Автор: Максим Зайченко

Протягом тижня уряд має сформувати план відповідно з цією ідеєю

Президент України Володимир Зеленський виступив за довічне ув'язнення для водіїв, які у стані сп'яніння створюють аварійну ситуацію на дорозі, що несе загибель людини. Відповідальні чиновники повинні надати результати роботи.

Про це повідомляє прес-служба Офісу президента.

"Якщо водіння у п'яному стані спричинило загибель - строк покарання має бути збільшений. Можливо, до довічного ув'язнення. Я - за максимальну криміналізацію цих злочинів. Жорстко і надовго. І з максимальною розголосом... І щоб жоден суд не думав когось "відмазати", - заявив президент.

Зеленський також звернувся до прем'єр-міністра, щоб протягом тижня уряд підготував пропозиції щодо підвищення безпеки дорожнього руху.

"І наостанок. Ми з вами не можемо впливати на правоохоронні органи і суди, але це справа буде на моєму особистому контролі. За цим буде стежити, впевнений, вся країна. Ніхто не зрозуміє, якщо це людина, через яку загинула така кількість людей, якимось чином, через якісь умови чи знайомства, вийде під заставу, на свободу або на поруки", - зазначив він.

РБК-Україна писало, що Рада хоче посилити покарання за п'яне водіння.

Раніше Зеленський підтримав посилення покарання за п'яне водіння на тлі смертельного ДТП під Києвом, у якому загинули чотири людини.

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