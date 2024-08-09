Виноградный сезон стартует. Когда ждать снижения цен

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Виноградные регионы Украины

Виноград разных сортов доступен в продаже в течение всего года. Но если в холодный сезон его импортируют, то летом и осенью можно полакомиться и украинской ягодой.

Аналитик Украинского клуба аграрного бизнеса (УКАБ) Максим Гопка рассказал изданию, что в нашей стране выращивание винограда присуще для более теплых регионов.

Эксперт привел данные Госстата, по которым общая площадь насаждений винограда в Украине составляет 27,5 тыс. га. Среди них Одесская область занимает 66% (18,2 тыс. га), Николаевская – 17% (4,6 тыс. га), Закарпатская – 11% (3,1 тыс. га).

Общее производство всех сортов зарегистрированных предприятий за 2023 год составило 2448,7 тыс. тонн со средней урожайностью 93 ц/га.

Фото: виноград выращивают в тёплых регионах (freepik.com)

В этом году виноградари Одесской области прогнозируют хороший урожай. Местные фермеры объясняют, что этому поспособствовала жаркая погода, которую "любит" культура.

Сколько стоит ягода

Как отмечает эксперт УКАБ, на сегодня предложение винограда на внутреннем рынке Украины преимущественно состоит из импортного товара, средняя цена которого варьируется от 180-220 грн/кг.

В сетях украинских супермаркетов цены на 8 августа 2024 разнились в зависимости от страны происхождения ягоды и акционных предложений.

В АТБ представлен виноград из Турции (Кишмиш по цене 96,95 грн/кг) и Индии (белый виноград за 122,39 грн/кг).

Скриншот atbmarket.com

В "Сильпо" цены на виноград стартуют от 111 грн/кг за виноград Кишмиш (Турция). Украинский виноград сорта "Преображение" стоит 159 грн/кг, испанский мускат – 179 грн/кг.

Скриншот silpo.ua

На портале Минфин, где указаны средние цены на виноград по супермаркетам, можно проследить постепенное снижение стоимости с начала месяца с 228 грн/кг до 159,9 грн/кг.

По сравнению с прошлым годом, сейчас виноград в магазинах стоит дороже. Цена на 1 августа 2023 составляла 110,45 грн/кг.

Стоит отметить, что на продуктовых рынках уже понемногу продают украинскую ягоду.

В минувшие выходные на одесском Привозе виноград предлагали покупателям за 60-90 грн/кг (сорт Кишмиш). На рынке в Ровно ягода стоила 120 грн/кг. В Переяславе цены составляли от 120 до 150 грн/кг. Местный переяславский продавец говорит, что из-за жаркой погоды в этом году урожай созрел быстрее.

Когда цена на виноград снизится

Увеличение предложения винограда начнется во второй половине августа, и уже в начале сентября на рынке будет широко представлена ​​как импортная продукция, так и украинская.

Максим Гопка отмечает, что в пик предложения цены на ягоду традиционно должны снизиться в половину и даже больше.

Такого понижения следует ожидать ближе к середине сентября.

При подготовке материала использовались: комментарий аналитика УКАБ Максима Гопки, данные сетей украинских супермаркетов и портала Минфин, публикации "Юг TODAY", Odesa Online, Переяслав City и "Радиотрек".