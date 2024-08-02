Рост цен в Украине ускорится: НБУ ухудшил прогноз по инфляции

Общая инфляция в Украине ускорится в течение следующих трех кварталов, но будет оставаться умеренной. Прогноз на декабрь 2024 года ухудшен до 8,5% с 8,2%.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на " Инфляционный отчет " Национального банка Украины (июль 2024 года).

Как отмечается в отчете, после длительного периода низкой потребительской инфляции в мае траектория развернулась, а в июне инфляция ускорилась до 4,8% р/с.

"Ценное давление будет сохраняться в последующие месяцы из-за дальнейшего увеличения расходов бизнеса, повышения акцизов, а также исчерпания эффектов значительных прошлогодних урожаев и негативного влияния летней засухи на урожайность этого года. Предварительные оценки инфляции в июле подтверждают тенденцию к ее ускорению", - говорится в прогнозе.

Продовольственная инфляция

Как отмечали в НБУ, влияние временных факторов, сдерживавших потребительскую инфляцию в течение длительного времени, в первую очередь, благоприятных погодных условий и значительных прошлогодних урожаев, вскоре иссякнет. Это будет подпитывать как продовольственную, так и общую инфляцию.

Кроме того, дополнительное давление на цены на продовольственные товары будут оказывать снижение предложения овощей и увеличение расходов бизнеса из-за засухи и аномальной жары летом этого года. Рост цен на сырые продукты из-за вторичного эффекта скажется и на ценах обработанных продуктов питания, входящих в базовый ИПЦ. Умеренное влияние будут иметь и эффекты переноса на цены девальвации курса гривны и более высоких затрат бизнеса на обеспечение э/э.

Административная инфляция

Сложная ситуация в энергетике из-за целенаправленных атак России, а также больше, чем ожидал НБУ повышения тарифов на электроэнергию для населения, повлекли за собой существенное ускорение административной инфляции (до 13,3% г/г в июне с 9,9% г/г в марте).

Дополнительно на цены давило существенное удорожание электроэнергии для небытовых потребителей. Вследствие повышения цен на рынке "на сутки вперед" и внутридневном рынке, а также покрытие дефицита э/э импортом из ЕС по более высоким ценам, чем в Украине, давление на расходы бизнеса усилилось.

Свидетельством этому был существенный рост промышленной инфляции (до 26,7% г/г в июне по сравнению со снижением на 0,2% г/г в марте), наибольший вклад в которую обеспечил рост цен в области "снабжения электроэнергией, газом, паром" (на 48% г/г в июне), говорится в обзоре.

"Ускорение промышленной инфляции будет давить на потребительские цены из-за вторичных эффектов, прежде всего, увеличения себестоимости производства", - прогнозируют в НБУ.

По данным НБУ, высокая административная инфляция на прогнозном горизонте будет обусловлена также рядом налоговых изменений. Учитывая необходимость расширения внутренней ресурсной базы для финансирования значительных бюджетных нужд, а также выполнения евроинтеграционных обязательств Украины будут поэтапно повышаться акцизы на табачные изделия.

Определенное влияние окажет и корректировка акцизного налога (перевод его из национальной валюты в евро) для алкогольных напитков. Цены на табачные изделия и алкогольные напитки также будут расти в результате усиления мер борьбы с теневой продукцией, отметили в центробанке.

Инфляция в Украине

По данным Госстата, рост потребительских цен в Украине в 2023 году замедлился до 5,1%. Это минимальное значение с 2020 г., когда инфляция составляла 5,0%.

В июне НБУ ухудшил прогноз по инфляции в 2024 году до 8,5% с 8,2%. Кроме того, НБУ прогнозирует инфляцию в 2025 году на уровне 6,6% (предыдущий прогноз – 6,0%), в 2026 году инфляция упадет до 5,0% (предыдущий прогноз – 5,0%).