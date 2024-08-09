Виноградний сезон стартує. Коли чекати на зниження цін

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Виноградні регіони України

Виноград різних сортів доступний у продажу протягом всього року. Але якщо в холодний сезон його імпортують, то влітку та восени можна поласувати саме українською ягодою.

Аналітик Українського клубу аграрного бізнесу (УКАБ) Максим Гопка розповів виданню, що в нашій країні вирощування винограду притаманне для більш теплих регіонів.

Експерт навів дані Держстату, за якими загальна площа насаджень винограду в Україні становить 27,5 тис. га. Серед них Одеська область займає 66% (18,2 тис. га), Миколаївська - 17% (4,6 тис. га), Закарпатська - 11% (3,1 тис. га).

Загальне виробництво всіх сортів зареєстрованих підприємств за 2023 рік становило 2448,7 тис. тонн з середньою врожайністю 93 ц/га.

Фото: виноград вирощують у теплих регіонах (freepik.com)

Цього року виноградарі Одещини прогнозують гарний урожай. Місцеві фермери пояснюють, що цьому посприяла спекотна погода, яку "полюбляє" культура.

Скільки коштує ягода

Як зазначає експерт УКАБ, на сьогодні в переважній більшості пропозиція винограду на внутрішньому ринку України складається з імпортного товару, середня ціна якого варіюється від 180-220 грн/кг.

У мережах українських супермаркетів ціни на 8 серпня 2024 різнилися залежно від країни походження ягоди та акційних пропозицій.

В АТБ представлений виноград із Туреччини (Кишмиш за ціною 96,95 грн/кг) та Індії (білий виноград за 122,39 грн/кг).

Скриншот atbmarket.com

У "Сільпо" ціни на виноград стартують зі 111 грн/кг за виноград Кишмиш (Туреччина). Український виноград сорту "Преображення" коштує 159 грн/кг, іспанський мускат - 179 грн/кг.

Скриншот silpo.ua

На порталі Мінфін, де вказані середні ціни на виноград по супермаркетах, можна простежити поступове зниження вартості від початку місяця з 228 грн/кг до 159,9 грн/кг.

Як порівняти з минулим роком, наразі виноград у магазинах коштує дорожче. Ціна на 1 серпня 2023 складала 110,45 грн/кг.

Варто зазначити, що на продуктових ринках вже потроху продають українську ягоду.

Минулих вихідних на одеському Привозі виноград пропонували покупцям за 60-90 грн/кг (сорт Кишмиш). На ринку Рівного ягода вартувала 120 грн/кг. У Переяславі ціни становили від 120 до 150 грн/кг. Місцевий переяславський продавець каже, що через спекотну погоду цього року врожай дозрів швидше.

Коли ціна на виноград знизиться

Збільшення пропозиції винограду розпочнеться в другій половині серпня, і вже на початку вересня на ринку широко буде представлена як імпортна продукція, так й українська.

Максим Гопка зазначає, що у пік пропозиції ціни на ягоду традиційно повинні знизитися у половину та навіть більше.

Такого зниження варто очікувати ближче до середини вересня.

При підготовці матеріалу використовувалися: коментар аналітика УКАБ Максима Гопки, дані мереж українських супермаркетів та порталу Мінфін, публікації "Юг TODAY", Odesa Online, Переяслав City та "Радіотрек".