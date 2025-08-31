ua en ru
Виноград будут выращивать и на Киевщине, а юг ждут засухи: климатический прогноз

Украина, Воскресенье 31 августа 2025 14:45
Виноград будут выращивать и на Киевщине, а юг ждут засухи: климатический прогноз Сбор винограда на Николаевщине (фото: Getty Images)
Автор: Катерина Гончарова

Климатические изменения могут сдвинуть виноградарство и садоводство на север: виноград можно будет выращивать даже в Черкасской и Киевской областях, а южные виноградники будут под риском из-за нехватки воды.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказала глава Всеукраинской экологической лиги Татьяна Тимочко.

Что уже происходит из-за изменений климата в Украине

В Украине изменения климата проявляются в более интенсивных летних засухах, особенно на юге и востоке страны, что негативно влияет на сельское хозяйство, обращает внимание Татьяна Тимочоко.

"Западные регионы все чаще страдают от паводков и наводнений из-за обильных ливней. В горных районах Карпат наблюдается ускоренное таяние снежного покрова и ледников, что меняет гидрологический режим рек и угрожает водообеспечению населенных пунктов", – говорит она.

Увеличивается частота и сила экстремальных погодных явлений – волн жары, сильных ураганов и лесных пожаров, ранее менее мощных и редких.

Также эколог отмечает, что из-за изменений климата в Украине появляются новые насекомые-вредители и сорняки, которые были ранее присущи только некоторым регионам.

Юг похож на полупустыню. Что ждет нас в перспективе?

  • Через 10-20 лет без системных мер Украина почувствует более сильные последствия изменения климата: температура будет расти быстрее мировой средней, что повлечет более интенсивные волны жары, длительные засухи и повышенный риск засух на юге и востоке, отмечает специалист.

"Одним из важнейших вызовов станет сельское хозяйство. В степной зоне, в частности в Одесской, Херсонской, Николаевской и Запорожской областях, климат постепенно становится похожим на полупустынный. В ближайшие десятилетия там будет все труднее выращивать культуры, требующие стабильной влаги", – говорит она.

  • Больше всего пострадают озимая пшеница, кукуруза и ячмень, которые уже в засушливые годы дают меньшие урожаи. Под угрозой также выращивание сахарной свеклы и сои из-за их высокой чувствительности к недостатку воды.

"В то же время виноградарство и садоводство могут сместиться севернее:климат станет пригодным для выращивания винограда даже в Черкасской или Киевской областях, но традиционные виноградники юга окажутся под угрозой из-за недостатка воды", – отмечает она.

  • В Карпатах и на Полесье урожайность некоторых культур может расти из-за более длинного вегетационного сезона, но будет расти риск вредителей и болезней.
  • Если не принимать меры,юг Украины за 20 лет может стать экономически невыгодным для сельского хозяйства без масштабного орошения, что приведет к потере аграрного потенциала и зависимости от импорта.

Как уменьшить влияние климатических изменений

Чтобы уменьшить влияние человека на климат, действовать надо уже сейчас, говорит эколог. Она убеждена: Украине следует сокращать выбросы, постепенно отказываясь от угля и переходя на возобновляемую энергетику – солнце, ветер, биомассу.

"Важным шагом станет развитие энергоэффективности: утепление зданий, модернизация систем отопления, массовое внедрение энергосберегающих технологий в промышленности и жилом секторе", – отмечает Татьяна Тимочко.

Транспорт нужно делать более экологичным: развивать общественный транспорт, электромобили, железную дорогу, велосипедную и пешеходную инфраструктуру, чтобы уменьшить зависимость от авто.

В сельском хозяйстве приоритет – рациональное землепользование, экономия воды, сокращение минеральных удобрений и устойчивое животноводство, чтобы уменьшить выбросы метана и закиси азота, подчеркивает она.

Леса и природные экосистемы надо защищать и восстанавливать: прекращать незаконные вырубки, сохранять водно-болотные угодья, расширять лесоразведение.

Общество должно воспитывать экологическую культуру: сортировать мусор, меньше использовать пластик, экономно расходовать ресурсы и поддерживать "зеленую экономику" через образование, информационные кампании и государственные стимулы.

Отметим, аграрный сектор, несмотря на свою ключевую роль в обеспечении продовольственной безопасности, наносит значительный вред окружающей среде и здоровью людей. Жители сельской местности ежедневно контактируют с пестицидами, удобрениями и испарениями. Мы писали, как сельское хозяйство портит здоровье людям в селах.

