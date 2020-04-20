У Вінницькій області зафіксували першу смерть від COVID-19

У понеділок, 20 квітня, у Вінницькій області зафіксовано першу смерть від коронавірусу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Вінницький обласний лабораторний центр МОЗ.

В області вже 330 людей інфіковані коронавірусом.

"Станом на 11.00 годин 20.04.2020 року на території області зареєстровано 535 підозр на COVID-19. У 330 випадках виявлено коронавірус, в тому числі у 23 дітей (місто Вінниця - 13, Гайсинський район - 4, Вінницький, Калинівський, Літинський, Томашпільський, Тростянецький, Чернівецький райони по 1 дитині). Помер один чоловік. Одужали 22 людини, що підтверджено 2-ма негативними результатами лабораторних досліджень ", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, в Україні число нових випадків COVID-19 скорочується третій день поспіль. 17 квітня було зареєстровано 501 випадок, на день пізніше - 444, вчора - 343 нових випадки.

При цьому за минулу добу в Збройних силах України підтвердили ще 3 випадки інфікування коронавірусом, а загальне число хворих складає 35 осіб.

Раніше вірусолог пояснила, чому офіційна статистика COVID-19 не відображає реальну кількість заражених. За її словами, не завжди можна лабораторно підтвердити випадок інфікування, якщо не вдалося отримати матеріал з нижніх дихальних шляхів.