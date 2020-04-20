В Винницкой области зафиксировали первую смерть от COVID-19

В понедельник, 20 апреля, в Винницкой области зафиксирована первая смерть от коронавируса. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Винницкий областной лабораторный центр Минздрава.

В области уже 330 человек инфицированы коронавирусом

"По состоянию на 11.00 часов 20.04.2020 года на территории области зарегистрировано 535 подозрений на COVID-19. В 330 случаях обнаружен коронавирус, в том числе у 23 детей (город Винница - 13, Гайсинский район - 4, Винницкий, Калиновский, Литинский, Томашпольский, Тростянецкий, Черновицкий районы по 1 ребенку). Умер один человек. Выздоровели 22 человека, что подтверждено 2-мя отрицательными результатами лабораторных исследований", - говорится в сообщении.

Напомним, в Украине число новых случаев COVID-19 сокращается третий день подряд. 17 апреля было зарегистрировано 501 случай, днем позже - 444, вчера - 343 новых случая.

При этом за прошедшие сутки в Вооруженных силах Украины подтвердили еще 3 случая инфицирования коронавирусом, а общее число заболевших составляет 35 человек.

Ранее вирусолог объяснила, почему официальная статистика COVID-19 не отражает реальное количество зараженных. По ее словам, не всегда можно лабораторно подтвердить случай инфицирования, если не удалось получить материал из нижних дыхательных путей.