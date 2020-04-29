ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В Винницкой области зафиксировали более 400 случаев коронавируса

Новости » Коронавирус     29.04.2020 - 14:07
В Винницкой области зафиксировали более 400 случаев коронавируса
Иллюстративное фото (adevarul.ro)

В области коронавирус обнаружили у 28 детей

Сегодня, 29 апреля, у Винницкой области зарегистрировано 412 случаев коронавируса, из них выздоровели 101 человек. Об этом сообщает пресс-служба Областного лабораторного центра Министерства здравоохранения Украины.

Как сообщается, в области коронавирус подтвердили на 24 административных территориях, а именно: в городе Винница - 184, в Калиновском районе - 72, в Винницком районе - 22, в Тростянецком районе - 16, в Гайсинском и Погребищенском районах - по 13, в Барском и Немировском районах - по 10, в Козятинском районе - 9, в Жмеринском районе - 8, в Литинском районе - 7, в Томашпольском районе - 6, в Липовецком, Муровано-Куриловецком, Тульчинском, Хмельницком, Ямпольском районах - по 5, в Крыжопольском, Оратовском, Тывровском, Черновицком районах - по 3, в Ильинецком, Могилев-Подольском районах - по 2, и в городе Ладыжин - 1 случай.

Как отмечается, в Винницкой области исследовано 7 373 образца материалов.

Напомним, в Украине на сегодня зарегистрировано 9 866 случаев коронавирусной инфекции, из них 456 в течение последних суток.

Раде рекомендуют освободить от налогообложения зарплаты медиков, борющихся с COVID-19 Адаптивный карантин: Шмыгаль рассказал о шагах после 11 мая
Новости Украины Винницкая областьКоронавирус
News
On Top