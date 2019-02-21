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СБУ у Чернігівській області блокувала роботу наркоторговців

Новини » Надзвичайні події    21.02.2019 - 22:01
СБУ у Чернігівській області блокувала роботу наркоторговців
Фото: затримання зловмисників (ssu.gov.ua)

Зловмисники продавали виготовлені наркотики на всій території України

Співробітники Служби безпеки України блокували у Чернігівській області діяльність міжрегіонального організованого угруповання, яке спеціалізувалося на виготовленні та збуті наркотичних засобів та психотропних речовин. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення прес-служби СБУ

Як зазначається, оперативники спецслужби встановили, що учасники групи облаштували в одному з приватних домоволодінь нарколабораторію, де виготовляли марихуану та амфетамін. Готову до продажу "продукцію" зловмисники великими партіями реалізовували через розгалужену мережу дилерів в різних регіонах країни. 

За попередньою інформацією, щомісячний "прибуток" наркоділків складав близько 1 млн гривень.

Співробітники СБУ затримали одного з учасників угруповання згідно зі ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України при спробі збуту чергової партії психотропів. Під час затримання зловмисник намагався чинити збройний опір.

Під час санкціонованих слідчих дій за місцями проживання фігурантів справи правоохоронці вилучили партію підготовлених для продажу наркотиків, а також обладнання для їх виготовлення. Вилучені предмети та речовини направлено на експертизу.

У межах відкритого кримінального провадження за ч. 3 ст. 307 Кримінального кодексу України тривають слідчо-оперативні дії. Перевіряється інформація щодо причетності до протиправної діяльності посадовців, зокрема представників правоохоронних органів. 

Фото: затримання зловмисників (ssu.gov.ua)

Нагадаємо, поліція затримала 38-річного жителя Львівської області, який налагодив контрабандне постачання в Україну наркотичних засобів і психотропних речовин з Європи. 

РБК-Україна писало, СБУ спільно з ДБР під процесуальним керівництвом військової прокуратури викрили у Кривому Розі начальника конвою одного з районних судів на збуті наркотиків

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